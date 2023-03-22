Adana'dan göz dolduran tarif: Meşhur vardabit tarifi
Adana'nın yöresel yemekleri arasında yerini alan vardabit, lezzetiyle herkesi büyülüyor. Kuru fasulye, yoğurt ve ekmekten hazırlanan bu tarif, hem çok doyurucu hem de yapımıyla oldukça basit. Aynı zamanda protein açısından fazlasıyla zengin bir yemek. Peki bu yöresel lezzetin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte vardabit tarifinin detaylarını sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:25Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:25
8 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
70 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı tahin
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı limon suyu
3 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet bayat ekmek
Sos İçin:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın.
Kuru fasulyeleri karışıma ekleyin ve karıştırın.
Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın.
Servis tabağına ekmekleri alın, üzerine tahinli fasulyeli karışımı dökün.
Sos için zeytinyağını ısıtın, pul biberi ekleyin ve fasulyelerin üzerine gezdirin.