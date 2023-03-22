Adana'dan göz dolduran tarif: Meşhur vardabit tarifi

Adana'nın yöresel yemekleri arasında yerini alan vardabit, lezzetiyle herkesi büyülüyor. Kuru fasulye, yoğurt ve ekmekten hazırlanan bu tarif, hem çok doyurucu hem de yapımıyla oldukça basit. Aynı zamanda protein açısından fazlasıyla zengin bir yemek. Peki bu yöresel lezzetin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte vardabit tarifinin detaylarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:25
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 70 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tahin
  • 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı limon suyu
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 adet bayat ekmek

Sos İçin:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI

  1. Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın.
  2. Kuru fasulyeleri karışıma ekleyin ve karıştırın.
  3. Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın.
  4. Servis tabağına ekmekleri alın, üzerine tahinli fasulyeli karışımı dökün.
  5. Sos için zeytinyağını ısıtın, pul biberi ekleyin ve fasulyelerin üzerine gezdirin.
  6. Herkese afiyet olsun!

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