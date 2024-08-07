Enfes sosu ile: Fırında karnabahar tarifi

Faydaları saymakla bitmeyen karnabahar sebzesinin fırında kaşar peynir ile pişirilen haline bayılacaksınız. Yapımı hem kolay hem de besleyici olan bu lezzeti deneyenler sizden tarifini isteyecekler. Eğer çocuklarınız karnabahardan pek hoşlanmıyorsa bu halini seveceklerine eminiz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:31
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

Bir adet karnabahar

Bir su bardağı yoğurt

İki adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı un

50 gram rendelenmiş kaşar peynir

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak karnabaharları haşlayın.
Yoğurt, yumurta, sıvı yağ, un, tuz ve karabiberi ayrı bir kap içerisinde karıştırın.
Haşlanan karnabaharı fırın tepsisi üzerine alın.
Hazırlamış olduğunuz karışımı karnabahar üzerine dökün.
180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin
Karnabaharları fırından aldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirin.
Ardından fırına tekrar koyup üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edin.
Fırında karnabaharınız hazır.

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