Enfes sosu ile: Fırında karnabahar tarifi

Faydaları saymakla bitmeyen karnabahar sebzesinin fırında kaşar peynir ile pişirilen haline bayılacaksınız. Yapımı hem kolay hem de besleyici olan bu lezzeti deneyenler sizden tarifini isteyecekler. Eğer çocuklarınız karnabahardan pek hoşlanmıyorsa bu halini seveceklerine eminiz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:29Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:31
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
Bir adet karnabahar
Bir su bardağı yoğurt
İki adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı un
50 gram rendelenmiş kaşar peynir
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak karnabaharları haşlayın.
Yoğurt, yumurta, sıvı yağ, un, tuz ve karabiberi ayrı bir kap içerisinde karıştırın.
Haşlanan karnabaharı fırın tepsisi üzerine alın.
Hazırlamış olduğunuz karışımı karnabahar üzerine dökün.
180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin
Karnabaharları fırından aldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirin.
Ardından fırına tekrar koyup üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edin.