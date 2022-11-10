Fırında karnabahar tarifi: Kışın sevilen sebzesi karnabaharın bu haline bayılacaksınız! Yedikçe yediren o tarif...

Sulu yemekten birçok şekilde tüketilebilen karnahabarın faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak sağlığına iyi gelen bu besin, C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin. Şimdi söyleyeceğimiz tarifi bayıla bayıla yiyeceksiniz! Enfes tadıyla herkesi büyüleyecek olan bu tarifi denemeyen kalmasın...

Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:34
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 1 küçük boy karnabahar
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 (yarım) çay bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Kaşar peynir rendesi
  • Tuz, pul biber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak karnabaharı güzelce yıkayın ve küçük küçük doğrayın. Doğramak istemezseniz rendeleyedebilirsiniz.
  2. Sonra tuzlu suda güzelce haşlayın.
  3. Derince bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzeme karıştırılır.
  4. Hazırlanan sosa karnabaharı güzelce batırın.
  5. Sonra borcama güzelce dökün.
  6. Daha sonra üzerine kaşar rendeleyerek fırına verin.
  7. 180 derecede 20 dakika kadar kaşarlar eriyene kadar pişirin.

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