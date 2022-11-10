Fırında karnabahar tarifi: Kışın sevilen sebzesi karnabaharın bu haline bayılacaksınız! Yedikçe yediren o tarif...
Sulu yemekten birçok şekilde tüketilebilen karnahabarın faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak sağlığına iyi gelen bu besin, C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin. Şimdi söyleyeceğimiz tarifi bayıla bayıla yiyeceksiniz! Enfes tadıyla herkesi büyüleyecek olan bu tarifi denemeyen kalmasın...
Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:34Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:34
4 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
1 küçük boy karnabahar
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
1/2 (yarım) çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı un
Kaşar peynir rendesi
Tuz, pul biber
YAPILIŞI
İlk olarak karnabaharı güzelce yıkayın ve küçük küçük doğrayın. Doğramak istemezseniz rendeleyedebilirsiniz.
Sonra tuzlu suda güzelce haşlayın.
Derince bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzeme karıştırılır.
Hazırlanan sosa karnabaharı güzelce batırın.
Sonra borcama güzelce dökün.
Daha sonra üzerine kaşar rendeleyerek fırına verin.
180 derecede 20 dakika kadar kaşarlar eriyene kadar pişirin.