Fırında karnabahar tarifi: Nar gibi kızaran sağlık deposu bu tarifi denemeyen kalmasın!
Fırında et yemekleri kadar sebze yemekleri de çok tercih ediliyor. Özellikle daha az tüketilen sebzeleri fırında pişirdiğinizde tadından geçilmiyor... Karnabahar sevmeyene bile sevdirecek olan bu tarifi mutlaka deneyin! Hem pratik hem de sağlık açısından faydalı olan bu yemek sadece 20 dakikada hazır!
Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:53Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:53
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
213 kcal
MALZEMELER
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
Kaşar peynir rendesi
Tuz
pul biber
1 küçük boy karnabahar
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
YAPILIŞI
Karnabaharları tuzlu suda güzelce haşlayın.
Derin bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzemeleri güzelce kırıştırın.