Fırında karnabahar tarifi: Nar gibi kızaran sağlık deposu bu tarifi denemeyen kalmasın!

Fırında et yemekleri kadar sebze yemekleri de çok tercih ediliyor. Özellikle daha az tüketilen sebzeleri fırında pişirdiğinizde tadından geçilmiyor... Karnabahar sevmeyene bile sevdirecek olan bu tarifi mutlaka deneyin! Hem pratik hem de sağlık açısından faydalı olan bu yemek sadece 20 dakikada hazır!

Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:53
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 213 kcal

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Kaşar peynir rendesi
  • Tuz
  • pul biber
  • 1 küçük boy karnabahar
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta

YAPILIŞI

  1. Karnabaharları tuzlu suda güzelce haşlayın.
  2. Derin bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzemeleri güzelce kırıştırın.
  3. Haşlanmış karnabaharı sosa batırın. Yağlanmış borcama güzelce yerleştirin.
  4. Son olarak kaşarları üzerine ekleyin. 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.
  5. İşte yemeğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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