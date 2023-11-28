Hem hafif hem lezzetli: Yoğurtlu kabak tarifi

Kabakları yıkayın ve uç kısımlarını kesip, istediğiniz büyüklükte dilimleyin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Dilimlenmiş kabakları tavaya ekleyin ve kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar kavurun. Kabakların üzerine tuz ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın. İsteğe bağlı olarak içine sarımsak ekleyebilirsiniz.

Kabaklar piştikten sonra ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Soğuyan kabakları yoğurtlu karışıma ekleyin. Karışımı karıştırarak kabakların her tarafının yoğurtlu sostan kaplanmasını sağlayın.

İsteğe bağlı olarak taze nane veya dereotuyla süsleyebilirsiniz.