Hem hafif hem lezzetli: Yoğurtlu kabak tarifi

Hem hafif hem lezzetli bir öğün istiyorsanız yoğurtlu kabak tarifi tam size göre! İster ana öğün olarak isterseniz et yemeklerinizin yanına seçenek olarak yapabilirsiniz. İşte oldukça hafif bir lezzet olan yoğurtlu kabak tarifi...

Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 15:56
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 4-5 adet orta boy kabak
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Taze nane veya dereotu

Yoğurtlu Sos İçin:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayın ve uç kısımlarını kesip, istediğiniz büyüklükte dilimleyin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Dilimlenmiş kabakları tavaya ekleyin ve kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar kavurun. Kabakların üzerine tuz ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın. İsteğe bağlı olarak içine sarımsak ekleyebilirsiniz.

Kabaklar piştikten sonra ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Soğuyan kabakları yoğurtlu karışıma ekleyin. Karışımı karıştırarak kabakların her tarafının yoğurtlu sostan kaplanmasını sağlayın.

İsteğe bağlı olarak taze nane veya dereotuyla süsleyebilirsiniz.

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