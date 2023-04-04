İmambayıldı tarifi: Patlıcanın en güzel hali

Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan patlıcan, imambayıldı tarifi ile adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Belirli püf noktalarını uyguladıktan sonra en iyi haline ulaşabileceğiniz bu lezzet, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:02Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:02
4-6 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
164 kcal
MALZEMELER
5 adet patlıcan
2 büyük boy soğan
3 adet yeşil biber
3 adet domates
6-7 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Patlıcanları alacalı soyarak yarım saat tuzlu suda bekletin.
Ardından tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartın.
Havlu bir kağıda aldıktan sonra, patlıcanlar yağını bırakana kadar iç harcını hazırlayın.
İç harcı için soğanları doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın.
5 dk. kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ekleyin ve biraz daha kavurun.
Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.
İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alın.
Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesin.
İçlerine hazırladığınız iç harcından doldurun.
Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökün.
Eğer su yeterli değilse domates sosu ile ya da çok az salça ile sos hazırlayın ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.