İzmir usulü enginar dolması tarifi: Ağızda eriyip gidiyor! Bu tarifin tadına doyum olmuyor...
Yüzyıllardan beri sofraların baş tacı olan enginar, sağlığa oldukça faydaları yiyecekler arasında yerini alıyor. Dokusu sert olan bu sebzenin çoğu yerde, kalbini yemeyi tercih ediyorlar. Fakat İzmir'de neredeyse saplarına kadar tüketiliyor. Hatta içi de enfes bir dolma harcıyla doldurulup tüketiliyor. Peki İzmir usulü enginar dolması nasıl yapılır? İşte tadına doyum olmayan enginar dolması tarifi...
Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:20Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:20
5 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
170 kcal
MALZEMELER
4 adet çiçek enginar
1 çay bardağı pirinç
1 demet dereotu
3-4 dal taze soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1/2 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz, bu tarifi zeytinyağı eklemeden de yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
Enginarları güzelce kesip, saplarını ve etli kısımlarını güzelce ayırın
Ardından, enginarı yan yatırıp üstteki kısımdan 2 parmak kadar kesin ve ortasından başlayıp birkaç sıra yaprağını çekerek koparın
Sonra göbek kısmında yer alan tüylü kısmı kaşık yardımı ile temizleyin
Enginarları tuz ve limonlu suyun içerisinde biraz bekletin
İç harcı için tüm malzemeleri güzelce bir tavada soteleyin
Sonrasında enginarların içerisini hazırladığınız harç ile güzelce doldurun
Hazırladığınız enginarları geniş bir tencereye dizin, yarısına kadar su doldurduktan sonra 20 dakika kadar pişirin
Pirinçler yumuşayınca altını kapatın ve enginar dolmasını biraz bekletin