İzmir usulü enginar dolması tarifi: Ağızda eriyip gidiyor! Bu tarifin tadına doyum olmuyor...

Yüzyıllardan beri sofraların baş tacı olan enginar, sağlığa oldukça faydaları yiyecekler arasında yerini alıyor. Dokusu sert olan bu sebzenin çoğu yerde, kalbini yemeyi tercih ediyorlar. Fakat İzmir'de neredeyse saplarına kadar tüketiliyor. Hatta içi de enfes bir dolma harcıyla doldurulup tüketiliyor. Peki İzmir usulü enginar dolması nasıl yapılır? İşte tadına doyum olmayan enginar dolması tarifi...

Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:20
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 170 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet çiçek enginar
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 demet dereotu
  • 3-4 dal taze soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1/2 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz, bu tarifi zeytinyağı eklemeden de yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Enginarları güzelce kesip, saplarını ve etli kısımlarını güzelce ayırın
  2. Ardından, enginarı yan yatırıp üstteki kısımdan 2 parmak kadar kesin ve ortasından başlayıp birkaç sıra yaprağını çekerek koparın
  3. Sonra göbek kısmında yer alan tüylü kısmı kaşık yardımı ile temizleyin
  4. Enginarları tuz ve limonlu suyun içerisinde biraz bekletin
  5. İç harcı için tüm malzemeleri güzelce bir tavada soteleyin
  6. Sonrasında enginarların içerisini hazırladığınız harç ile güzelce doldurun
  7. Hazırladığınız enginarları geniş bir tencereye dizin, yarısına kadar su doldurduktan sonra 20 dakika kadar pişirin
  8. Pirinçler yumuşayınca altını kapatın ve enginar dolmasını biraz bekletin
  9. Herkese afiyet olsun!

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