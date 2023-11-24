Karnabahar yemeği: Sağlıklı ve kolay bir tarif

Karnabahar yemeği, sonbahar ve kış aylarında sık tüketilen yemekler arasında yerini alır. Tam kıvamında olan bu tarif oldukça sağlıklı ve lezzetli. Kısa sürede ve kolayca hazırlayabileceğiniz bu yemeği bir yiyen bir daha isteyecek. İşte karnabahar yemeğinin tarifi…

Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:05
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 390 kcal

MALZEMELER

Orta boyda karnabaharın yarısı

100 gram kıyma

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane havuç

1 tane soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak karnabaharı dallarına ayırın ve yıkayın.

Havuçları yıkayıp soyduktan sonra halka şeklinde parçalara ayırın.

Soğanı küçük küçük parçalar halinde kesip kavurun.

Ardından kıymayı da ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.

Tencerenin içerisine domates salçasını ekleyin.

Halka şeklinde kestiğiniz havuçları tencerenin içerisine ekleyerek karıştırın.

Son olarak karnabaharı ilave edin ve tenceredeki sebzelerle aynı hizaya gelecek biçimde sıcak su ilave edin.

Tencerenin içerisine karabiber ve tuz ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 25 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun!

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