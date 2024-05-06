Lezzetli bir alternatif: Fırında karnabahar tarifi
Fırında karnabahar, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek arayanlar için mükemmel bir alternatif sunar. Bu basit tarif, karnabaharın doğal lezzetini ön plana çıkarırken, onu nefis bir yemeğe dönüştürmek için gereken adımları içerir. İster ana yemek olarak ister yanında servis edin, fırında karnabahar herkesin beğenisini kazanacak bir seçenek.
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:32Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:32
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
30 kcal
MALZEMELER
1 adet karnabahar
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
Tuz
Karabiber
Parmesan peyniri rendesi (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Karnabaharı iyice yıkayın ve çiçeklerine ayırın.
Bir tencerede su kaynatın ve içine biraz tuz ekleyin. Karnabaharları kaynar suda 5-7 dakika haşlayın. Karnabaharlar yumuşak ama hala biraz diri olmalı.
Karnabaharları süzün ve fırın tepsisine yerleştirin.
Bir kapta zeytinyağı, dövülmüş sarımsak (varsa), tuz ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı karnabaharların üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında karnabaharlar altın rengi olana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
İsteğe bağlı olarak, pişirme işlemi sonunda üzerlerine parmesan peyniri rendesi serpiştirip tekrar fırına vererek erimesini sağlayabilirsiniz.
Fırından çıkarıp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun!