Lezzetli ve sağlıklı bir öğün için: Fırında kavak mücver tarifi

Havaların ısınmasıyla birlikte, kışın biriken kilolara da veda etme vakti geldi. Sağlıklı ve öğün atlamadan beslnmek, alınan kiloların verilmesi için en önemli adımlardan biri. Aşam ya da öğle yemeğine uygun harika bir fit mücver hazırladık. Bu tarif hem kilo vermenizi hızlandıracak hem de lezzetli bir öğün yemenize yardımcı olacak. Şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:01
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak
2 adet yumurta
Yarım bağ deeotu
Yarım bağ maydanoz
10 dal taze soğan
250 gram peynir
Bir çay bardağı tam buğday unu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Bir paket kabartma tozu
Tuz

AŞÇININ NOTU

Un miktarını ayarlarken dikkatli olmalısınız. Karışım ne çok cıvık ne de katı olmamalı. Eğer un miktarı az gelirse kıvam alana kadar ilave yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.
Ardından tüm yeşillikleri ince ince kıyın.
Beyaz peyniri de bir çatal yardımıyla ezin.
Ayrı bir kabın içinde yumurtaları köpük köpük olana kadar çırpın.
Yeşillikleri, rendelenmiş kabakları, yağı, peyniri, tuzu, kabartma tozunu ve unu derin bir kap içinde harmanlayın.
Bu karışımın içine yumurtaları ilave edin.
Pişirme kabını az bir miktar yağ ile yağlayın.
Harcınızı fırın kabına boşaltın. Dilerseniz bu aşamada fırın kağıdı da kullanabilirsiniz.
Mücverin üzerine çörek otu serpip önceden ısıtılmış 185 derece fırında 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun...

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