Lezzetli ve sağlıklı bir öğün için: Fırında kavak mücver tarifi

Un miktarını ayarlarken dikkatli olmalısınız. Karışım ne çok cıvık ne de katı olmamalı. Eğer un miktarı az gelirse kıvam alana kadar ilave yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.

Ardından tüm yeşillikleri ince ince kıyın.

Beyaz peyniri de bir çatal yardımıyla ezin.

Ayrı bir kabın içinde yumurtaları köpük köpük olana kadar çırpın.

Yeşillikleri, rendelenmiş kabakları, yağı, peyniri, tuzu, kabartma tozunu ve unu derin bir kap içinde harmanlayın.

Bu karışımın içine yumurtaları ilave edin.

Pişirme kabını az bir miktar yağ ile yağlayın.

Harcınızı fırın kabına boşaltın. Dilerseniz bu aşamada fırın kağıdı da kullanabilirsiniz.

Mücverin üzerine çörek otu serpip önceden ısıtılmış 185 derece fırında 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...