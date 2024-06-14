Mantarın lezzetine lezzet katan tarif: Fırında kaşarlı mantar tarifi

Mantarın içerisindeki vitaminlerden faydalanmak için farklı tarifler de yapabiliriz. Bunlardan biri de fırında kaşarlı mantar tarifidir.İşte vaktinizi almadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz fırında kaşarlı mantar tarifi...

Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:10
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • Bir paket taze kültür mantarı
  • Tereyağ
  • 150 gram kaşar peynir (rendelenmiş)
  • Tuz

YAPILIŞI

  • Mantarları temizleyerek kabuklarını soyun.
  • Bir fırın kabına soymuş olduğunuz mantarları yan yana dizin.
  • Üzerlerine tuz serpin.
  • Mantarların her birinin içine bir çay kaşığı tereyağ alarak yerleştirin.
  • Hazırlamış olduğunuz mantarları 185 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
  • Fırından çıkardığınız mantarların üzerine rendelemiş olduğunuz kaşar peyniri serpiştirin.
  • Peynirler kızarıncaya kadar fırında tutun. Bu süre yaklaşık 10 dakika olabilir.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA