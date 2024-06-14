Mantarın lezzetine lezzet katan tarif: Fırında kaşarlı mantar tarifi
Mantarın içerisindeki vitaminlerden faydalanmak için farklı tarifler de yapabiliriz. Bunlardan biri de fırında kaşarlı mantar tarifidir.İşte vaktinizi almadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz fırında kaşarlı mantar tarifi...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:10Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:10
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
MALZEMELER
Bir paket taze kültür mantarı
Tereyağ
150 gram kaşar peynir (rendelenmiş)
Tuz
YAPILIŞI
Mantarları temizleyerek kabuklarını soyun.
Bir fırın kabına soymuş olduğunuz mantarları yan yana dizin.
Üzerlerine tuz serpin.
Mantarların her birinin içine bir çay kaşığı tereyağ alarak yerleştirin.
Hazırlamış olduğunuz mantarları 185 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız mantarların üzerine rendelemiş olduğunuz kaşar peyniri serpiştirin.
Peynirler kızarıncaya kadar fırında tutun. Bu süre yaklaşık 10 dakika olabilir.