Patates graten tarifi: Ara sıcakların en lezzetli hali

Patates, en sevilen lezzetlerden biri olarak binbir farklı çeşidiyle sofralarda yerini alıyor. Bu noktada tercih yaparken en lezzetli alternatifleri değerlendirmek için graten tarifini deneyebilirsiniz. Patates graten, hem pratik hazırlanışı hem de tadına doyulmaz lezzetleriyle menülerinizde baş köşeye oturacak. İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 02.11.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 09:15
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı Glutensiz
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 303 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet patates
  • 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım paket krema – 100 ml
  • 1,5 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

AŞÇININ NOTU

Kaşar peyniri yerine, parmesan veya mozzarella peyniri gibi farklı peynir türleri de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde eşit olmasına özen göstererek dilimleyin.
  2. Peynir hariç tüm malzemeleri ekleyerek karıştırın ve içini yağladığınız uygun bir fırın kabına düzenli olarak patatesleri dizin.
  3. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten sonra üzerine rendelenmiş peyniri gezdirin.
  4. Tekrar fırına verin ve 15 dakika kadar, peynirlerin üzeri kızarana kadar pişirin.
  5. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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