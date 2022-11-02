Patates graten tarifi: Ara sıcakların en lezzetli hali
Patates, en sevilen lezzetlerden biri olarak binbir farklı çeşidiyle sofralarda yerini alıyor. Bu noktada tercih yaparken en lezzetli alternatifleri değerlendirmek için graten tarifini deneyebilirsiniz. Patates graten, hem pratik hazırlanışı hem de tadına doyulmaz lezzetleriyle menülerinizde baş köşeye oturacak. İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 02.11.2022 09:15Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 09:15
4-6 Kişilik
Ev YapımıGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
303 kcal
MALZEMELER
4 adet patates
5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
Yarım paket krema – 100 ml
1,5 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri
AŞÇININ NOTU
Kaşar peyniri yerine, parmesan veya mozzarella peyniri gibi farklı peynir türleri de kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde eşit olmasına özen göstererek dilimleyin.
Peynir hariç tüm malzemeleri ekleyerek karıştırın ve içini yağladığınız uygun bir fırın kabına düzenli olarak patatesleri dizin.
200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten sonra üzerine rendelenmiş peyniri gezdirin.
Tekrar fırına verin ve 15 dakika kadar, peynirlerin üzeri kızarana kadar pişirin.