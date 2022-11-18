Pırasa graten tarifi: Pırasa sevmeyenlerin bile seveceği bu tarife bayılacaksınız! Hem pratik hem de çok lezzetli

Pırasa içerdiği bol vitaminler sayesinde oldukça sağlıklı yiyeceklerden biri oluyor. Özellikle de havuç işle birleştiğinde besin değeri daha da yüksek oluyor. Peki pırasa grateni hiç denediniz mi? Pırasa sevmeyenlerin bile bayılacağı bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:12
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 268 kcal

MALZEMELER

  • 1/2 kilogram pırasa
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

  1. İlk olarak havuç, patates ve pırasayı ince ince doğrayın.
  2. Sonra tavada patatesleri sonra havuç ve pırasayı güzelce soteleyin.
  3. Ardından üzerine un ve sütü ekleyip 5 dakika boyunca karıştırın.
  4. Son olarak üzerine kaşar peynir rendeleyip önceden ısıttığınız fırına verin.
  5. 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Herkese afiyet olsun!

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