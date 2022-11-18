Pırasa graten tarifi: Pırasa sevmeyenlerin bile seveceği bu tarife bayılacaksınız! Hem pratik hem de çok lezzetli
Pırasa içerdiği bol vitaminler sayesinde oldukça sağlıklı yiyeceklerden biri oluyor. Özellikle de havuç işle birleştiğinde besin değeri daha da yüksek oluyor. Peki pırasa grateni hiç denediniz mi? Pırasa sevmeyenlerin bile bayılacağı bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:12Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:12
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
268 kcal
MALZEMELER
1/2 kilogram pırasa
2 adet havuç
2 adet patates
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
İlk olarak havuç, patates ve pırasayı ince ince doğrayın.
Sonra tavada patatesleri sonra havuç ve pırasayı güzelce soteleyin.
Ardından üzerine un ve sütü ekleyip 5 dakika boyunca karıştırın.
Son olarak üzerine kaşar peynir rendeleyip önceden ısıttığınız fırına verin.
180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Herkese afiyet olsun!