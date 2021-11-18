Ağlayan Islak Kek Tarifi: Ağlayan Islak Kek Nasıl Yapılır?
Klasik hamur işlerinden sıkılanları hemen bu harika tarife alalım. İşte karşınızda ağlayan ıslak kek tarifi. Bol çikolata sosu, arasında sütlü kreması ile büyüleyici bir lezzet olan bu ağlayan ıslak kek ile misafirlerinizi büyüleyeceksiniz. Ağlayan ıslak kek yapılışı diğer kolay kek tariflerinden pek farklı değil aslında. O yüzden ağlayan ıslak kek nasıl yapılır diye düşünüp sakın yapmaktan vazgeçmeyin. İşte ağlayan ıslak kek tarifi...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:52Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:52
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Kek için;
3 yumurta
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı kakao
Yarım çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı un
Keki ıslatmak için;
1 su bardağı süt
Ara kat kreması için;
5 yemek kaşığı toz kremşanti
1 kutu sıvı krema
Süsleme için;
Çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Ağlayan ıslak kek yapılışı sırasında eğer isterseniz kekinizin içine limon kabuğu rendesi koyarak daha hafif bir lezzet elde edebilirsiniz.
Dilediğiniz şekilde servis ederken Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Ağlayan ıslak kek yapımına öncelikle kekinizi yaparak başlayın. Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp iyice çırpın.
Köpük köpük olana kadar iyice çırpın. Çırptığınız yumurta ve şeker karışımına kakao, un,, süt, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip iyice karıştırın.
Karıştırdığınız kek hamurunu kara borcama döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta fırınınızın pişirme şekli ve süresi. Her fırın farklı olduğu için kontrollü olarak pişirmelisiniz kekinizi.
Kekiniz pişerken kremanızı hazırlayın. 5 yemek kaşığı kremşantiyi 1 kutu sıvı krema ile birleştirin ve kıvam alana kadar çırpın. Pasta kreması şeklinde bir kıvam alacaktır.
Kekiniz piştikten sonra fırından alıp üzerini iyice delin. Islatırken tüm sütün her yere yayılması için iyice delikler açmaya dikkat etin.
İlk sıcağını attıktan sonra 1 bardak sütü kekinizin üzerinde gezdirin.
Burada önemli olan nokta sütü kekin her tarafına eşit dağıtmak. Sütünüzü de dağıttıktan sonra 10 dakika sütün çekmesini bekleyin.
Islanan kekinizi dilediğiniz gibi dilimleyin ve borcama kremayı yayın. Krema ile beraber dolaba koyun ve 30 dakika kadar dinlendirin.
Kekiniz dolapta dinleniyorken çikolata sosunuzu hazırlayın. İster hazır çikolata sosu isterseniz de kendi hazırlayacağınız çikolata sosu kullanabilirsiniz.
Dolaptan çıkaracağınız kekinizin üzerine bol çikolata sosunu da yaydıktan sonra yine dolapta dinlendirin ve soğuduktan sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.