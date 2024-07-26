Akışkan çikolatası ile: İzmir bombası tarifi

Namı bütün şehirlere yayılmış olan bu tatlı tarifi, içi çikolata dolgulu dışı ise incecik hamurdan oluşuyor. Isırdığınız anda ağzınıza yayılan akışkan çikolatasının sizi çok etkileyeceğine eminiz. İzmir bombası, aslında göründüğünden çok daha pratik olan bir tatlı tarifidir. Dikkat etmeniz gereken nokta ise hamuru incecik açılmalı ve çikolatayı ekleyip kapattığınızda hiçbir yerden hava almamalıdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:17Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:19
15 Adet
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
MALZEMELER
1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı ılık su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı şeker
Bir paket vanilya
300 gram çikolata kreması
YAPILIŞI
Bir kaba ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilyayı alıp hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.