Akışkan çikolatası ile: İzmir bombası tarifi

Hamur toparlanmaya başladığında elinizle yoğurmaya başlayın.

Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenmiş olan hamuru hafifçe unladığınız bir tezgahın üzerine alın ve 15 eşit parçaya bölün.

Böldüğünüz hamurları yuvarlayarak beze haline getirin ve tek tek merdane yardımı ile açın.

İncecik açtığınız hamurun içerisinde 1 yemek kaşığı kadar kakaolu fındık kreması koyun ve kenarlarından katlayarak büzüştürün.

Hazırlamış olduğunuz tatlıları 220 derece fanlı fırına koyup yaklaşık 9-10 dakika pişirin.

Bir kaba ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilyayı alıp hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.