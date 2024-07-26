Akışkan çikolatası ile: İzmir bombası tarifi

Namı bütün şehirlere yayılmış olan bu tatlı tarifi, içi çikolata dolgulu dışı ise incecik hamurdan oluşuyor. Isırdığınız anda ağzınıza yayılan akışkan çikolatasının sizi çok etkileyeceğine eminiz. İzmir bombası, aslında göründüğünden çok daha pratik olan bir tatlı tarifidir. Dikkat etmeniz gereken nokta ise hamuru incecik açılmalı ve çikolatayı ekleyip kapattığınızda hiçbir yerden hava almamalıdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:19
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı ılık su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Bir yemek kaşığı şeker
  • Bir paket vanilya
  • 300 gram çikolata kreması

YAPILIŞI

Bir kaba ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilyayı alıp hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.
Hamur toparlanmaya başladığında elinizle yoğurmaya başlayın.
Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Hamuru üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlenmiş olan hamuru hafifçe unladığınız bir tezgahın üzerine alın ve 15 eşit parçaya bölün.
Böldüğünüz hamurları yuvarlayarak beze haline getirin ve tek tek merdane yardımı ile açın.
İncecik açtığınız hamurun içerisinde 1 yemek kaşığı kadar kakaolu fındık kreması koyun ve kenarlarından katlayarak büzüştürün.
Hazırlamış olduğunuz tatlıları 220 derece fanlı fırına koyup yaklaşık 9-10 dakika pişirin.

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