Baba tatlısı tarifi: şerbetli eşsiz bir lezzet

Şerbetli tatlıları seviyor ancak sizin için ağır olduklarını düşünüyorsanız bu tatlı tam size göre. Şerbeti pişirilmeyen bu tatlı ne fazla şerbet çekiyor ne de kuru kalıyor. Bu nedenle aşırı tatlı da olmuyor. Bir defa deneyenin bir daha vazgeçemediği bu özel tarifin detayları ise aşağıda sizleri bekliyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:33
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 580 kcal

MALZEMELER

Hamur için;

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbet için;

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine antep fıstığı ya da fındık serpebilir, kaymak veya dondurma ile de servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Yumurta, sıvı yağ, vanilin ve yoğurdu bir kapta karıştırmaya başlayın
  2. Ardından kabartma tozunu ve unu üzerine ilave edin.
  3. Ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur oluşana kadar yoğurmaya devam edin.
  4. Küçük kek kalıplarından fırın tepsisine yerleştirin. Ardından ceviz büyüklüğünde yuvarladığınız hamurları içerisine koyup önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
  5. Bu sürede şerbet için malzemeleri bir kabın içerisine alın ve şeker eriyinceye kadar karıştırın.
  6. Pişen tatlınızı doğrudan pişirmediğiniz şerbetin içerisine koyun ve 3 dakika bekletin.
  7. Son olarak tatlıları şerbetin içerisinden alarak derin bir tabağa yerleştirin ve üzerine kalan şerbeti dökün.
  8. Tatlınız şerbetin tamamını çekip soğuyana kadar bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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