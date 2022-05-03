Bayramda vakti az olanlara özel şerbetli irmikli 3 dakika tatlısı

Ramazan Ayı'nın bitimiyle her evde hazırlıklar büyük hızla başladı. Bayramda misafiri çok vakti az olanların kolaylıkla hazırlayabileceği ve enfes tadıyla bir defa tadına bakanın vazgeçemediği bu muhteşem tarif tüm detaylarıyla sizlerle...

Giriş Tarihi: 03.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 09:15
  • 9 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Şeker Bayramı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 3 dakika
  • Porsiyon : 274 kcal

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme)
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı irmik (tepeleme)
  • 3 yemek kaşığı un (tepeleme)
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker

Üzerini süslemek için;

  • 1,5 çay bardağı toz hindisten cevizi (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Bu tarifte şerbeti pişirmeye gerek yoktur. Ancak şekerin sütün içerisinde erimesi gerektiğinden sütü oda sıcaklığında kullanmak büyük önem taşır.

YAPILIŞI

Hazırladığınız derin bir kabın içerisine 3 yumurtayı ve 3 yemek kaşığı toz şekeri koyarak tatlıyı hazırlamaya başlayın. El çırpıcısı yardımıyla bu 2 malzemeyi 1 dakika boyunca güzelce çırpın.

Bu karışım üzerine geri kalan tüm malzemeleri (süt,irmik, un, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilya) ilave ederek tekrar el ile çırpma işlemine devam edin.

Tüm malzemelerin karıştığından emin olana dek çırpın.

Ardından kare bir borcamın içerisini yağlayarak karışımı borcama dökün.

Önceden ısıttığınız 175 derecedeki fırında 25 dakika kadar pişirin. Bu noktada üzerinin kızarmış olması yeterlidir.

Şerbeti hazırlamak için ayrı bir kapta oda sıcaklığındaki sütü ve şekeri güzelce karıştırın. Şekerin sütün içerisinde tamamen erimesi gerekiyor.

Fırından çıkmış keki 5 dakika soğumaya bırakın ve ardından tüm şerbeti üzerine dökün.

Tüm şerbeti çeken kekin üzerini kapatarak buzdolabında en az iki saat bekletin.

Servis edeceğiniz zaman üzerine toz hindistan cevizini dökün ve tatlınız hazır!

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