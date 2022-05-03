Bayramda vakti az olanlara özel şerbetli irmikli 3 dakika tatlısı

Hazırladığınız derin bir kabın içerisine 3 yumurtayı ve 3 yemek kaşığı toz şekeri koyarak tatlıyı hazırlamaya başlayın. El çırpıcısı yardımıyla bu 2 malzemeyi 1 dakika boyunca güzelce çırpın.

Bu karışım üzerine geri kalan tüm malzemeleri (süt,irmik, un, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilya) ilave ederek tekrar el ile çırpma işlemine devam edin.

Tüm malzemelerin karıştığından emin olana dek çırpın.

Ardından kare bir borcamın içerisini yağlayarak karışımı borcama dökün.

Önceden ısıttığınız 175 derecedeki fırında 25 dakika kadar pişirin. Bu noktada üzerinin kızarmış olması yeterlidir.

Şerbeti hazırlamak için ayrı bir kapta oda sıcaklığındaki sütü ve şekeri güzelce karıştırın. Şekerin sütün içerisinde tamamen erimesi gerekiyor.

Fırından çıkmış keki 5 dakika soğumaya bırakın ve ardından tüm şerbeti üzerine dökün.

Tüm şerbeti çeken kekin üzerini kapatarak buzdolabında en az iki saat bekletin.

Servis edeceğiniz zaman üzerine toz hindistan cevizini dökün ve tatlınız hazır!