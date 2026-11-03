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Bir kez yiyen tarifini istiyor! Ağızda dağılan limonlu kurabiye

Limon kokusuyla evi mis gibi saracak, üzeri çatlak çatlak, içi yumuşacık nefis bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Dışı hafif kıtır, içi ağızda dağılan bu limonlu kurabiyeler çay saatlerinizin yeni favorisi olacak...

Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:15

YAPILIŞI

MALZEMELER

125 g oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 2,5 su bardağı un

Üzeri için:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta ve pudra şekerini bir kaba alıp karıştırın.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin.

Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur elde edin.

Hamuru buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Kurabiyeleri pudra şekerine bulayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Püf noktaları

Limonun sadece sarı kabuğunu rendeleyin; beyaz kısmı acılık verebilir.

Unu kontrollü ekleyin, hamur sert olmasın.

Kurabiyelerin üzeri çok kızarmamalı; altı hafif renk alınca çıkarın.

Fırından çıktığında yumuşak olması normal, soğudukça kıvamını bulur. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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