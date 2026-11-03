Bir kez yiyen tarifini istiyor! Ağızda dağılan limonlu kurabiye

MALZEMELER
125 g oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 yemek kaşığı limon suyu
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
Yaklaşık 2,5 su bardağı un
Üzeri için:
3 yemek kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Tereyağı, yumurta ve pudra şekerini bir kaba alıp karıştırın.
Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin.
Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.
Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur elde edin.
Hamuru buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Kurabiyeleri pudra şekerine bulayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Püf noktaları
Limonun sadece sarı kabuğunu rendeleyin; beyaz kısmı acılık verebilir.
Unu kontrollü ekleyin, hamur sert olmasın.
Kurabiyelerin üzeri çok kızarmamalı; altı hafif renk alınca çıkarın.
Fırından çıktığında yumuşak olması normal, soğudukça kıvamını bulur. Afiyet olsun!