Bisküvili irmik tatlısı tarifi: Sıcak havalarda hafif bir lezzet

Sıcak havaların gelişiyile birlikte ferahlatan ve hafif tatlar hepimizin gözdesi oldu. Bisküvili irmik tatlısı, hem irmik helvası hem de bisküvi lezzetini bir araya getiren enfes bir tatlıdır. Aynı zamanda size ihtiyacınız olan ferahlığı da sağlayacak. İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:10
  • 6-8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 225 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı irmik
  • 4 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
  • 1 paket bisküvi

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi veya fındık (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Bisküvinin çeşidini damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Bir tencereye irmik, süt ve toz şekeri ekleyin. Orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürebilir.
  2. Muhallebi kıvamına gelen karışımın altını kapatın ve vanilya özütünü ekleyin. İsteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz veya fındık da ekleyebilirsiniz. Karışımı güzelce karıştırın.
  3. Dikdörtgen veya kare borcamın tabanına bir kat bisküvi dizin. Ardından üzerine hazırladığınız irmikli muhallebi karışımını yayın.
  4. Kalan bisküvilerle muhallebinin üzerini kaplayın. Eğer isterseniz bu aşamada üzerine bir kat daha muhallebi dökebilirsiniz.
  5. Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve ardından buzdolabına kaldırın. Soğuyunca üzerini isteğe bağlı olarak hindistan cevizi veya dövülmüş fındık ile süsleyebilirsiniz.
  6. Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra bisküvili irmik tatlısını dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

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