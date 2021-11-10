Bisküvili tavuk göğsü tarifi: Bisküvili tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Eğer daha farklı lezzetler istiyorsanız tavukgöğsü muhallebinizin içine limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Süsleme için petibör bisküvisi kullanmak istemezseniz dövülmüş ceviz içi ya da toz Hindistan cevizi kullanabilirsiniz.