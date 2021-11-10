Bisküvili tavuk göğsü tarifi: Bisküvili tavuk göğsü nasıl yapılır?
Hem göze hem damağa hitap eden bir tatlı tarifi ile karşınızdayız; bisküvili tavukgöğsü tarifi. Günün herhangi bir saati gelen tatlı krizinize birebir gelecek bir tarif vereceğiz size. Sütlü tatlılar arasında en çok sevilenlerden biri olan tavuk göğsü bir sürü farklı tarif ile karşımıza çıkıyor aslında. Bisküvili tavuk göğsü yapılışı ise sütlü tatlılar arasında hem şekil hem lezzet hem de görünüş olarak en çok karşımıza çıkan lezzetlerden bir tanesi.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:25Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 15:25
9 Adet
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
125 gram margarin
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kakaolu petibör bisküvi
1 paket petibör bisküvi
AŞÇININ NOTU
Eğer daha farklı lezzetler istiyorsanız tavukgöğsü muhallebinizin içine limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.
Süsleme için petibör bisküvisi kullanmak istemezseniz dövülmüş ceviz içi ya da toz Hindistan cevizi kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tatlınızı yapacağınız tencereye margarini ve sıvı yağı ekleyip ısıtın. Isınan yağınızın üstüne unu ekleyip kavurun.
Ununuzun kokusu çıkana kadar kavurun ama özellikle yakmamaya dikkat edin. O yüzden kavrulurken özellikle durmadan karıştırmaya devam edin.
Ununuz iyice kavrulduktan sonra üzerine sütü azar azar ekleyin. Sütünüzü eklerken karıştırmaya dikkat etmelisiniz ki ununuz topaklanma yapmasın.
Sürekli karıştırarak sütünüzü de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin ve içine toz şekerinizi de ekleyin.
Kaynamaya başlayıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta pişerken karıştırmayı bırakmamak. Tatlınızın dibine tutmaması için devamlı olarak karıştırmanız lazım.
Muhallebiniz piştikten sonra ocaktan alın ve toz vanilyayı da ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın.
Muhallebiniz ilk sıcağını atarken tatlınızı dökeceğiniz borcama petibörleri dizin. En alt sıraya kakaolu petibörleri dizin ve üzerine muhallebi döküp iyice yayın.
Bir üst sıraya sade petibör dizip muhallebi dökün ve bu şekilde katları çıkmaya devam edin.
En üst katta muhallebi olmalı petibör değil.
Son kata muhallebinizi döktükten sonra süsleme için kalan petibörleri rondodan geçirip toz haline getirin ve tatlınızın üzerine serpin.