Burma tatlısı tarifi: Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olacak!
Ramazan Bayramı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, sofraların neşeyle dolduğu özel bir zaman dilimidir. Bayramın tatları, geleneksel olarak zengin ve lezzetli olur. Bu özel günlerde, misafirlere sunabileceğiniz en güzel tatlılardan biri de şerbetli burma tatlısıdır. Hem görselliğiyle hem de tadıyla bayram sofralarınızı şenlendirecek bir tarif!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:17Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:17
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 paket baklava yufkası
100 gr tereyağı (eritilmiş)
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Yarım çay kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Şeker ve suyu bir tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın, ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Cevizleri dövün. İsterseniz içine biraz tarçın da ekleyebilirsiniz.
Baklava yufkalarını açın ve her bir yufkayı tereyağı ile yağlayın.
Yufkayı rulo şeklinde sarın, sonra dikkatlice büküp burma şekli verin.