Burma tatlısı tarifi: Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olacak!

Ramazan Bayramı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, sofraların neşeyle dolduğu özel bir zaman dilimidir. Bayramın tatları, geleneksel olarak zengin ve lezzetli olur. Bu özel günlerde, misafirlere sunabileceğiniz en güzel tatlılardan biri de şerbetli burma tatlısıdır. Hem görselliğiyle hem de tadıyla bayram sofralarınızı şenlendirecek bir tarif!

Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:17

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 paket baklava yufkası
  • 100 gr tereyağı (eritilmiş)
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker
  • Yarım çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Şeker ve suyu bir tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın.
  • Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın.
  • Limon suyunu ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatın, ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Cevizleri dövün. İsterseniz içine biraz tarçın da ekleyebilirsiniz.
  • Baklava yufkalarını açın ve her bir yufkayı tereyağı ile yağlayın.
  • Yufkayı rulo şeklinde sarın, sonra dikkatlice büküp burma şekli verin.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine burma tatlılarını dizin.
  • Üzerine kalan tereyağını gezdirin.
  • 180°C'de önceden ısınmış fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  • Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün.
  • Şerbeti çekmesi için biraz bekledikten sonra tatlınız servise hazır.

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