Cevizli irmik tatlısı tarifi: Cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Tatlıya en çok yakışan malzeme nedir? Evet, kesinlikle ortak bir cevap verebiliriz, ceviz. Her tatlıya yakışır ama özellikle şerbetli tatlıların olmazsa olmazıdır. Biz de size cevizli irmik tatlısı tarifi vereceğiz. Şerbetli tatlıların tarifi genelde klasiktir. Yani aniden yapmaya kalksanız bile bu cevizli irmik tatlısı tarifi için gerekli malzemeleri evde bulma ihtimaliniz çok yüksek. Hadi bu harika tarife ve cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabına hep beraber bakalım.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 08:50
  • 12 Adet
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

Tatlı için malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı un
  • 2 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Şerbeti için malzemeler:

  • 4,5 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

AŞÇININ NOTU

Ceviz miktarını isteğe göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Eğer içine koyacağınız ceviz miktarı sizin için yeterliyse biraz üzerine koymak ve süslemek için de öğütülmüş ceviz kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Unutmamanız gereken noktalar aslında her tarifte olduğu gibi cevizli irmik tatlısı yapımında da önemlidir. Püf noktalara dikkat ederseniz ideal lezzete kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Öncelikle kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu, hem tatlınızın daha kolay pişmesini sağlar hem de daha lezzetli olur. Hem geç bayatlayacak hem de şerbetli olduğu için dikkat çekecek olan bu tatlının yapılışının detaylarına geçelim.

  • Her şerbetli tatlıda olduğu gibi yine ilk olarak şerbeti yaparak başlayalım.
  • Suyunuzu ve şekerinizi derin bir tencereye alıp şekeriniz eriyene kadar karıştırın.
  • Şeker eridikten sonra şerbetinizi kaynamaya bırakın.
  • Kaynamaya başlayan şerbetinizin içine limon suyunu da koyup ocaktan alınız ve soğumaya bırakınız.
  • Şerbetiniz soğurken tatlınızın yapımına başlayın. Derin bir kaba yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın. Köpük köpük olana kadar çırpın.
  • İyice çırptığınız karışımın içine yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Ardından irmik, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • İyice karıştırdığınız hamurunuza son olarak ceviz ve kabartma tozunu ekleyiniz.
  • Karışım istediğiniz kıvama gelince yağladığınız borcamınıza karışımı koyunuz ve önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişiriniz.
  • Üzeri kızaran tatlınızı fırından alıp çatal yardımıyla iyice üzerini deliniz ve soğuyan şerbetinizin tamamını üzerine dökünüz.
  • Şerbeti tamamen çekene kadar bekleyiniz.
  • İyice şerbetini çeken tatlınızı yine dövülmüş ceviz ile süsleyiniz.
  • Dilimler halinde kestiğiniz tatlınızı, şerbetinizi tamamen çektikten sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

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