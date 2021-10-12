Cevizli irmik tatlısı tarifi: Cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Unutmamanız gereken noktalar aslında her tarifte olduğu gibi cevizli irmik tatlısı yapımında da önemlidir. Püf noktalara dikkat ederseniz ideal lezzete kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Öncelikle kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu, hem tatlınızın daha kolay pişmesini sağlar hem de daha lezzetli olur. Hem geç bayatlayacak hem de şerbetli olduğu için dikkat çekecek olan bu tatlının yapılışının detaylarına geçelim.

Her şerbetli tatlıda olduğu gibi yine ilk olarak şerbeti yaparak başlayalım.

Suyunuzu ve şekerinizi derin bir tencereye alıp şekeriniz eriyene kadar karıştırın.

Şeker eridikten sonra şerbetinizi kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan şerbetinizin içine limon suyunu da koyup ocaktan alınız ve soğumaya bırakınız.

Şerbetiniz soğurken tatlınızın yapımına başlayın. Derin bir kaba yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın. Köpük köpük olana kadar çırpın.

İyice çırptığınız karışımın içine yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından irmik, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

İyice karıştırdığınız hamurunuza son olarak ceviz ve kabartma tozunu ekleyiniz.

Karışım istediğiniz kıvama gelince yağladığınız borcamınıza karışımı koyunuz ve önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişiriniz.

Üzeri kızaran tatlınızı fırından alıp çatal yardımıyla iyice üzerini deliniz ve soğuyan şerbetinizin tamamını üzerine dökünüz.

Şerbeti tamamen çekene kadar bekleyiniz.

İyice şerbetini çeken tatlınızı yine dövülmüş ceviz ile süsleyiniz.

Dilimler halinde kestiğiniz tatlınızı, şerbetinizi tamamen çektikten sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.