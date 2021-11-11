Çikolata soslu tavuk göğsü tarifi: Çikolata soslu tavuk göğsü nasıl yapılır?

Sütlü tatlıların en bilinen ve en kolaylarından biri olan tavuk göğsü sade olarak yapılacağı gibi çikolata sevenler için çikolata sosu kullanarak da elde edilebilmektedir. Çikolata soslu tavuk göğsü az malzemeyle kısa sürede yapılarak tatlı ihtiyacınızı kolaylıkla karşılamaktadır. Çikolata soslu tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır? İşte, çikolata soslu tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 11.11.2021 08:39Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 08:39
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
12 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzerine;
1 paket çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Tavuk göğsü iki farklı türde yapılmaktadır. Buradaki tarifte un kavrulmadan tüm malzemeler karıştırılarak elde edilmektedir. Daha muhallebi tadında bir tavuk göğsü elde etmek isteyenler bu tarifi kullanmalıdır. Ancak daha kalıp şeklinde tavuk göğsü sevenler tereyağı ve unu kavurarak da bu tatlıyı yapmayı tercih edebilirler.
Tavuk göğsü yaparken unun topaklaşmaması için pişene kadar karıştırılması ve ardından mikser ile 5-10 dakika kadar daha karıştırmaya devam edilmesi gerekir. Tavuk göğsünü daha iyi servis edebilmek için borcamı ısladıktan sonra muhallebiyi içerisine dökmelisiniz.Tavuk göğsünü 1 gece öncesinden yapıp servis ederseniz kıvamı ve lezzeti açısından tercihimizdir.
YAPILIŞI
Tavuk göğsü:
Tencereyi ocağın altını açmadan ocağa alın.
Süt, un, şeker ve vanilyayı ekleyin.
Tüm malzemeleri topaklaşma kalmayacak şekilde karıştırın.
Ocağın altını yakın ve kaynayana kadar malzemeleri karıştırın.
Muhallebi kaynadıktan sonra tereyağını ekleyin.
Hazırlamış olduğunuz tavuk göğsünü borcama alarak soğumaya bırakın.