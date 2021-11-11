Çikolata soslu tavuk göğsü tarifi: Çikolata soslu tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tavuk göğsü iki farklı türde yapılmaktadır. Buradaki tarifte un kavrulmadan tüm malzemeler karıştırılarak elde edilmektedir. Daha muhallebi tadında bir tavuk göğsü elde etmek isteyenler bu tarifi kullanmalıdır. Ancak daha kalıp şeklinde tavuk göğsü sevenler tereyağı ve unu kavurarak da bu tatlıyı yapmayı tercih edebilirler. Tavuk göğsü yaparken unun topaklaşmaması için pişene kadar karıştırılması ve ardından mikser ile 5-10 dakika kadar daha karıştırmaya devam edilmesi gerekir. Tavuk göğsünü daha iyi servis edebilmek için borcamı ısladıktan sonra muhallebiyi içerisine dökmelisiniz.Tavuk göğsünü 1 gece öncesinden yapıp servis ederseniz kıvamı ve lezzeti açısından tercihimizdir.