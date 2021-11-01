Çikolatalı Güllaç Tarifi: Çikolatalı Güllaç Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Bu tarifte 6 yaprak güllaç yaprağı kullanılmıştır. Eğer daha çok yapmak isterseniz tüm yaprakları kullanabilirsiniz. Fakat daha çok süt ve daha çok cevize ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. Çikolatalı güllacınız hazır olduğunda servis etmeden önce istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.