Çikolatalı Güllaç Tarifi: Çikolatalı Güllaç Nasıl Yapılır?
Geleneksel lezzetlerin her zaman belirli tarifleri vardır ve aslında bu tariflerden dışarı çıkmayı pek kimse sevmez. Şimdi, size hem sıra dışı hem de lezzetine inanamayacağınız bir tarif vereceğiz; çikolatalı güllaç tarifi. Güllaç, hafif bir tatlı olduğu halde sadece Ramazan ayında tercih edilse de bu lezzet ile zamansızlığa kavuşacak bir tatlı olacak. Hiç merak etmeyin çikolatalı güllaç malzemeleri ile de çikolatanızı da kendiniz eriterek yapacağınız bol sütlü bir tarif vereceğiz size.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:24Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:24
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
6 adet güllaç yaprağı (bir paketin içinde 12 adet vardır. Bu tarifte yarım paket kullanılmıştır)
1200 ml süt ( 1 litre + 1 su bardağı )
1 su bardağı toz şeker
1 kase iri dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı kakao
100 gram sütlü çikolata
AŞÇININ NOTU
Bu tarifte 6 yaprak güllaç yaprağı kullanılmıştır. Eğer daha çok yapmak isterseniz tüm yaprakları kullanabilirsiniz. Fakat daha çok süt ve daha çok cevize ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız.
Çikolatalı güllacınız hazır olduğunda servis etmeden önce istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle çikolatalı güllaç yapılışına sütlü ve çikolatalı sosunuzu yaparak başlayın.
Şeker, süt, kakao ve çikolatayı bir küçük tencereye alın ve ocağın üstüne koyun. Burada en çok dikkat etmeniz gereken nokta ocağın üzerine aldığınız karışımın kaynamamasına dikkat etmeniz olacak. Önemli olan nokta kakaonun ve şekerin tamamen erimesi ve ılık bir karışım elde etmeniz gerektiği olacak.
Karışımı karıştırarak şekeri ve kakaoyu tamamen eritin. Şeker ve kakaonuz tamamen eridikten sonra eğer karışım çok sıcak olduysa ılımasını bekleyin. Sıcak olarak karışımı kullanmak güllaç yapraklarının hamurlaşmasına sebep olabilir. Soğuk olursa da güllaç yaprakları sütü çekmez. Önemli olan ılık olmasına dikkat etmektedir.
Karışımınız ılıdıktan sonra tatlınızı yapacağınız borcama 1 kepçe sos dökün ve üzerine 1 adet güllaç yaprağı yerleştirin.
Sonra 1 kepçe daha döküp yine 1 yaprak yerleştirin. Bu şekilde 3 yaprağı yerleştirdikten sonra ortasına elinizdeki tüm cevizi orta kata dökün ve üzerine kalan 3 yaprağı da aynı şekilde dökerek yerleştirin.
Tatlınızı servis etmeden önce tüm sosunu çekmesini bekleyin. İstediğiniz gibi söyleyerek servis edebilirsiniz.