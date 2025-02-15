Çilekli milföy pasta: Hem pratik hem lezzet dolu...

Fırından çıkan sıcak milföyler, içindeki kremalı sürprizle birleştiğinde ağızda dağılan enfes bir tat oluşturuyor! Hem pratik hem de göz alıcı bir tatlı arıyorsanız, bu çilekli milföy pasta tarifi tam size göre! Bu tatlı, misafirlerinizi etkilemek ya da sadece kendinizi şımartmak için mükemmel bir seçenek olacak. İnanın, bir dilim yeterli olmayacak! İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:24

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 paket milföy hamuru (yaklaşık 10-12 adet)
  • 250 gram çilek
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • Yarım su bardağı krema (isteğe bağlı, daha kremamsı bir kıvam için)
  • Pudra şekeri (üzeri için)

YAPILIŞI:

  • Milföy hamurlarını tezgahın üstüne koyup, oda sıcaklığında biraz yumuşamalarını bekleyin.
  • Hamurları fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine bir miktar pudra şekeri serperek 180°C'de önceden ısınmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar altın rengi olana kadar pişirin.
  • Bir tencereye sütü, un, nişasta ve toz şekeri ekleyin. Orta ateşte karıştırarak kaynamaya başlayana kadar pişirin.
  • Karışım koyulaşınca ocaktan alın. Vanilini ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak kremayı da ekleyip karıştırabilirsiniz.
  • Çilekleri yıkayıp, saplarını ayıklayın ve dilimleyin.
  • Fırından çıkardığınız milföyleri dikkatlice ikiye ayırın (kat kat olacak şekilde).
  • Alt katına kremayı sürün, üzerine dilimlenmiş çilekleri dizin.
  • Üst katı yerleştirip, üzerine pudra şekeri serperek süsleyin.
  • Çilekli milföy pastanızı dilimleyip, soğuk olarak servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsun! Bu tarif hem pratik hem de lezzetli bir seçenek.

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