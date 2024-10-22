Çıtır çıtır katmer tarifi: 10 dakikada sofranızda...
Çıtır çıtır, ılık ılık servis edeceğiniz tadı damağınızda kalacak bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan katmer, deneyen herkes sizlerden tarifini isteyeceğine eminiz. Tarifte verilen ölçüler 2 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:02Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:02
YAPILIŞI
Malzemeler:
Üç adet baklava yufkası
Bir tepeleme yemek kaşığı kaymak
İki yemek kaşığı toz fıstık
İki yemek kaşığı toz şeker
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Üç adet baklava yufkasını tezgah üzerinde üst üste gelecek şekilde koyun ve yufkanın üzerine bir yemek kaşığı kaymak ile tereyağını küçük parçalar halinde koyun.
Şeker ve toz fıstığı bir kase içerisinde karıştırın ve yufkanın her yerine gelecek şekilde güzelce serpiştirin.
Sonrasında ise yufkanın uzun kenar kısımlarını yufkanın üzerine kapatın.
Uzun kenar kısımlarını kapattıktan sonra kısa kısımlarını da aynı şekilde kapatarak zarf şekli verin.
Geniş bir tava içerisinde yarım yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine katmeri ekleyin. Her iki taraf kızarana kadar pişirin.
Üzerine fıstık ve kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.