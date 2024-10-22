Çıtır çıtır katmer tarifi: 10 dakikada sofranızda...

Çıtır çıtır, ılık ılık servis edeceğiniz tadı damağınızda kalacak bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan katmer, deneyen herkes sizlerden tarifini isteyeceğine eminiz. Tarifte verilen ölçüler 2 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:02

YAPILIŞI

Malzemeler:
Üç adet baklava yufkası
Bir tepeleme yemek kaşığı kaymak
İki yemek kaşığı toz fıstık
İki yemek kaşığı toz şeker
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Üç adet baklava yufkasını tezgah üzerinde üst üste gelecek şekilde koyun ve yufkanın üzerine bir yemek kaşığı kaymak ile tereyağını küçük parçalar halinde koyun.
Şeker ve toz fıstığı bir kase içerisinde karıştırın ve yufkanın her yerine gelecek şekilde güzelce serpiştirin.
Sonrasında ise yufkanın uzun kenar kısımlarını yufkanın üzerine kapatın.
Uzun kenar kısımlarını kapattıktan sonra kısa kısımlarını da aynı şekilde kapatarak zarf şekli verin.
Geniş bir tava içerisinde yarım yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine katmeri ekleyin. Her iki taraf kızarana kadar pişirin.
Üzerine fıstık ve kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA