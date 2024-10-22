Çıtır çıtır katmer tarifi: 10 dakikada sofranızda...

Üç adet baklava yufkası

Bir tepeleme yemek kaşığı kaymak

İki yemek kaşığı toz fıstık

İki yemek kaşığı toz şeker

Bir tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Üç adet baklava yufkasını tezgah üzerinde üst üste gelecek şekilde koyun ve yufkanın üzerine bir yemek kaşığı kaymak ile tereyağını küçük parçalar halinde koyun.

Şeker ve toz fıstığı bir kase içerisinde karıştırın ve yufkanın her yerine gelecek şekilde güzelce serpiştirin.

Sonrasında ise yufkanın uzun kenar kısımlarını yufkanın üzerine kapatın.

Uzun kenar kısımlarını kapattıktan sonra kısa kısımlarını da aynı şekilde kapatarak zarf şekli verin.

Geniş bir tava içerisinde yarım yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine katmeri ekleyin. Her iki taraf kızarana kadar pişirin.

Üzerine fıstık ve kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.