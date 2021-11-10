Damla sakızlı tavuk göğsü tarifi: Damla sakızlı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Damla sakızlı tavuk göğsü, en sevilen sütlü tatlılar arasında yer almaktadır. Oldukça hafif bir o kadar da lezzetli olan tavuk göğsünün pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Tavuk göğsü tatlısının en çok tercih edilen türlerinden biri de damlı sakızlı tavuk göğsüdür. Yapımı oldukça kolay olan damla sakızlı tavuk göğsü, misafirlere ikram edilmek için tercih edilmesi gereken tatlılardan biridir. Damla sakızlı tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte damla sakızlı tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:25Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:25
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
125 gram (yarım paket) tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 litre süt
1 adet damla sakızı
AŞÇININ NOTU
Tencereye alınan yağ eritilir ve içerisine un eklenir. Topaklaşmaması için devamlı karıştırmak önemlidir. Ardından karıştırılmaya devam edilerek süt eklenir. Daha sonra damla sakızı ezilerek içine eklenir. Son olarak şeker eklenerek kaynamaya bırakılır. Pişen tavuk göğsünün daha iyi bir kıvam alması için 5-10 dk mikserden geçirilmelidir. Tavuk göğsünü daha rahat servis edebilmek için borcamı ıslatıp eklemek oldukça önemlidir. Borcama dökülen tatlı soğumaya bırakılır. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tencereyi ocağa alın ve içerisine 125 gram tereyağını ekleyin.
Eriyen tereyağına unu ekleyin ve topaklanmaması için iyice karıştırın.
Üzerine 1 litre sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Ardından damla sakızını ezerek içine ekleyin.
Son olarak şekeri ekleyerek kaynaya kadar karıştırın.
Kıvam alması için tavuk göğsünü mikserden geçirin.