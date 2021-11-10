Damla sakızlı tavuk göğsü tarifi: Damla sakızlı tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tencereye alınan yağ eritilir ve içerisine un eklenir. Topaklaşmaması için devamlı karıştırmak önemlidir. Ardından karıştırılmaya devam edilerek süt eklenir. Daha sonra damla sakızı ezilerek içine eklenir. Son olarak şeker eklenerek kaynamaya bırakılır. Pişen tavuk göğsünün daha iyi bir kıvam alması için 5-10 dk mikserden geçirilmelidir. Tavuk göğsünü daha rahat servis edebilmek için borcamı ıslatıp eklemek oldukça önemlidir. Borcama dökülen tatlı soğumaya bırakılır. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz.