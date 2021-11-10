Ekler kreması tarifi: Ekler kreması nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 2 su bardağı süt
- 2 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı un
- 1 yemek kaşığı buğday nişastası
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- Yarım yemek kaşığı margarin
AŞÇININ NOTU
Ekler kreması yapılışı detaylarına geçmeden önce özellikle dikkat etmeniz gereken püf nokta, tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanmanız gerektiği. Özellikle yumurta, süt ve margarini oda sıcaklığında kullanmalısınız.
Eğer daha yoğun çikolatalı bir ekler kreması yapmak isterseniz bu tarife 1 yemek kaşığı toz kakao eklemelisiniz.
YAPILIŞI
- Ekler kreması yapılışı için öncelikle kremayı yapacağınız tencereyi ocağın üzerine alın ve içine sütü, toz şekeri, unu, nişastayı ve 2 yumurta sarısını ekleyip altını açın.
- Karışımı tüm malzemeler iyice birbirine karışana kadar karıştırın.
- Özellikle burada dikkat etmeniz gereken nokta kremanız ocağın üzerindeyken her zaman karıştırmanız gerektiği. Dibine tutmaması ve istediğiniz kıvama gelmesi için orta ateşte her zaman karıştırarak pişirmelisiniz.
- Kremanız kıvam alıp kaynamaya başladığında ocaktan alın ve yarım yemek kaşığı margarin ile 1 paket vanilyayı ekleyin.
- Margarin karışana ve toz vanilya iyice karışana kadar karıştırın.
- Hazır olan kremanızı soğumaya bırakın. Eklerin içine kullanmak için ılık olmasına dikkat ediniz.