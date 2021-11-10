Ekler kreması tarifi: Ekler kreması nasıl yapılır?

Pastanelerden aldığımızda istediğimiz lezzete ulaşamadığımız bir tatlı ile karşınızdayız. Ekler aslında çeşit çeşit yapılan ve kreması da çeşitlendirilen bir tatlı. Bu tarifte eklerin o içindeki harika kıvamlı kremanın tarifini vereceğiz. Ekler kreması tarifi her tarifte başka başka karşımıza çıkıyor. Evinizde yapacağınız nefis eklerinizin içini lezzetlendirmek için size bu ekler kreması yapılışını anlatacağız. Şimdi, eğer nefis ekler hamurunuzu fırına attıysanız ekler kreması nasıl yapılır sorusunun cevabına bakalım.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 15:29
  • 12 Adet
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süt
  • 2 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı un
  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • Yarım yemek kaşığı margarin

AŞÇININ NOTU

Ekler kreması yapılışı detaylarına geçmeden önce özellikle dikkat etmeniz gereken püf nokta, tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanmanız gerektiği. Özellikle yumurta, süt ve margarini oda sıcaklığında kullanmalısınız. Eğer daha yoğun çikolatalı bir ekler kreması yapmak isterseniz bu tarife 1 yemek kaşığı toz kakao eklemelisiniz.

YAPILIŞI

  • Ekler kreması yapılışı için öncelikle kremayı yapacağınız tencereyi ocağın üzerine alın ve içine sütü, toz şekeri, unu, nişastayı ve 2 yumurta sarısını ekleyip altını açın.
  • Karışımı tüm malzemeler iyice birbirine karışana kadar karıştırın.
  • Özellikle burada dikkat etmeniz gereken nokta kremanız ocağın üzerindeyken her zaman karıştırmanız gerektiği. Dibine tutmaması ve istediğiniz kıvama gelmesi için orta ateşte her zaman karıştırarak pişirmelisiniz.
  • Kremanız kıvam alıp kaynamaya başladığında ocaktan alın ve yarım yemek kaşığı margarin ile 1 paket vanilyayı ekleyin.
  • Margarin karışana ve toz vanilya iyice karışana kadar karıştırın.
  • Hazır olan kremanızı soğumaya bırakın. Eklerin içine kullanmak için ılık olmasına dikkat ediniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA