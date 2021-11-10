Ekler kreması tarifi: Ekler kreması nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Ekler kreması yapılışı detaylarına geçmeden önce özellikle dikkat etmeniz gereken püf nokta, tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanmanız gerektiği. Özellikle yumurta, süt ve margarini oda sıcaklığında kullanmalısınız. Eğer daha yoğun çikolatalı bir ekler kreması yapmak isterseniz bu tarife 1 yemek kaşığı toz kakao eklemelisiniz.