Etimekli tavuk göğsü tarifi: Etimekli tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Bu tarife başlarken ilk önce şerbeti yapıp etimekleri ıslatınız. Etimeklerin şerbetini çekip sert kalmaması için önceden şerbetlenmesi önemlidir. Tavuk göğsünün de topaklaşma yapmaması için orta ateşte ve kaynayana kadar karıştırılması gerekmektedir.