Etimekli tavuk göğsü tarifi: Etimekli tavuk göğsü nasıl yapılır?
Birbirinden farklı şekillerde yapılabilen tavuk göğsünün bir başka türü de etimekli tavuk göğsüdür. Hem şerbetli hem de sütlü tatlıyı bir arada bulunduran bu lezzet, sevenlerine iki farklı tatlı zevki sunmaktadır. Oldukça hafif bir tatlı olan etimekli tavuk göğsü, özel misafirler için de favori sayılabilecek türden bir lezzettir. Peki, etimekli tavuk göğsü nasıl yapılır? Etimekli tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:44Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:44
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
1 paket etimek
Şerbeti için;
1 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Üzeri için;
Tarçın
AŞÇININ NOTU
Bu tarife başlarken ilk önce şerbeti yapıp etimekleri ıslatınız. Etimeklerin şerbetini çekip sert kalmaması için önceden şerbetlenmesi önemlidir. Tavuk göğsünün de topaklaşma yapmaması için orta ateşte ve kaynayana kadar karıştırılması gerekmektedir.
YAPILIŞI
Şerbeti için tencereye suyu ve şekeri alarak 10 dakika kaynatın.
Etimekleri borcama dizin ve şerbet ile ıslayın.
Kreması için süt, un ve şekeri tencereye alın ve kaynayana kadar karıştırın.
Kaynadıktan sonra içerisine tereyağını ekleyerek biraz daha karıştırın.
Son olarak vanilyayı ekleyin ve ocağın altını kapatın.
Önceden hazırlamış olduğunuz şerbetli etimeklerin üzerine tavuk göğsünü ekleyin ve soğumaya bırakın.
Soğuyan etimekli tavuk göğsünüzün üzerine tarçın ekleyerek süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…