Etimekli yalancı profiterol tarifi: Etimekli yalancı profiterol nasıl yapılır?
Aslen Fransız mutfağından bir tatlı olan profiterol, ülkemizde de çok seviliyor. Bazen profiterol hamuruyla uğraşmak için zamanımız ya da fırında pişirme imkanımız olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda ise yalancı profiterol tariflerini denemekte fayda var. İşte çok kolay yalancı profiterollerden biri: Etimekli yalancı profiterol tarifi…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:57Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 08:57
8 Kişilik
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
1 paket tuzsuz etimek
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
2 paket sade toz krem şanti
Krem şanti için 1 su bardağı süt
Yarım paket hazır çikolata sosu
Çikolata sosu için 1,5 su bardağı süt
YAPILIŞI
Bir tencereye süt, un ve şekeri ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
Muhallebinizin kabuk tutmaması için streç filmi yüzeyine değecek şekilde gerin ve 15-20 dakika kadar soğumaya bırakın.
Mikser yardımıyla bir bardak soğuk sütü 2 paket sade krem şantiyle çırpın.
Soğuyan muhallebi ile krem şantiyi birleştirip homojen kıvama gelinceye dek karıştırın.
Etimeklerinizi bir borcama iri parçalar olacak şekilde kırıp ufalayın.
Hazırladığınız krem şanti ve muhallebi ikilisini etimek üzerine dökün ve düzleştirin.
Hazır çikolata sosunuzu 1,5 bardak süt ile karıştırıp kaynayana dek pişirin. Altını kapattığınız sosu ara ara karıştırarak ılıklaştırın.
Çikolata sosunu da muhallebinin üzerine döküp düzleştirin.
Bir gece buzdolabında beklettikten sonra etimekli yalancı profiterolünüz hazır olacaktır. Afiyet olsun!