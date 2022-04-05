Evdeki malzemeler ile anında hazır: Meşhur karpatka tarifi

Dünyaca ünlü olan, Polonyanın meşhur pastası karpatka; kolaylığı ve pratikliğiyle bir numaralı tatlınız olacak. Her evde bulunan malzemeler ile yapacağınız bu tatlının lezzetine doyamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:44
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Doğum Günü Sevgililer Günü Ev Partisi Yemek Daveti Piknik Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 45 dakika
  • Porsiyon : 230 kcal

MALZEMELER

Hamuru için malzeme listesi:

  • 125 ml su
  • 2/3 su bardağı un
  • 60 gram tereyağı
  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Kreması için:

  • 750 ml süt
  • 1 çay bardağı mısır unu
  • 60 gram tereyağı
  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

AŞÇININ NOTU

Pudra şekeri yerine, yenilebilir çiçek veya çikolata sosu da dökebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Hamur için mini bir tencerede su ve tereyağını kaynatıyoruz.
  2. Kaynayınca üzerine unu ekleyip hızlıca karıştırarak hamur halini almasını sağlıyoruz. Sonra soğumaya bırakıp kremaya geçiyoruz.
  3. Krema için yağ ve vanilya hariç tüm malzemeleri soğukken karıştırıp tamamen karışınca ocağa alın. Sonra puding gibi kaynayana kadar karıştırın.
  4. Pişince altını kapatıp vanilyasını ekleyip üzerine streç ile sarın. Daha sonra soğumaya bırakın.
  5. Hamura geri geliyoruz. Fırını 200 derecede çalıştırın.
  6. Soğuyan hamura; kabartma tozunu ve 1'er dakika arayla yumurtaları ekleyin. Yumurtaları iyice karıştırın ve hamur hazır olunca kalıba döküp fırında 30 dakika pişirin.
  7. Burada isterseniz hamurun yarısını pişirip sonra diğer yarısını pişirerek iki katı ayrı yapın. Daha kalın bir pasta olur.
  8. Tekrar kremaya geliyoruz. Tereyağını bir kapta çırparak üzerine pudingi ekleyin.
  9. Hamur fırından çıkıp soğuyunca, tekrar kalıp içinde; hamur, krema, hamur şeklinde koyup 3-4 saat dolapta bekletin. Sonra kalıptan çıkararak üzerine pudra şekeri serpiştirin. İşte tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun!

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