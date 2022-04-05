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Evdeki malzemeler ile anında hazır: Meşhur karpatka tarifi
Dünyaca ünlü olan, Polonyanın meşhur pastası karpatka; kolaylığı ve pratikliğiyle bir numaralı tatlınız olacak. Her evde bulunan malzemeler ile yapacağınız bu tatlının lezzetine doyamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 05.04.2022
09:29
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
09:44
1 Kişilik
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Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
45 dakika
Porsiyon :
230 kcal
MALZEMELER
Hamuru için malzeme listesi:
125 ml su
2/3 su bardağı un
60 gram tereyağı
3 yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
Kreması için:
750 ml süt
1 çay bardağı mısır unu
60 gram tereyağı
3 yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
AŞÇININ NOTU
Pudra şekeri yerine, yenilebilir çiçek veya çikolata sosu da dökebilirsiniz.
YAPILIŞI
Hamur için mini bir tencerede su ve tereyağını kaynatıyoruz.
Kaynayınca üzerine unu ekleyip hızlıca karıştırarak hamur halini almasını sağlıyoruz. Sonra soğumaya bırakıp kremaya geçiyoruz.
Krema için yağ ve vanilya hariç tüm malzemeleri soğukken karıştırıp tamamen karışınca ocağa alın. Sonra puding gibi kaynayana kadar karıştırın.
Pişince altını kapatıp vanilyasını ekleyip üzerine streç ile sarın. Daha sonra soğumaya bırakın.
Hamura geri geliyoruz. Fırını 200 derecede çalıştırın.
Soğuyan hamura; kabartma tozunu ve 1'er dakika arayla yumurtaları ekleyin. Yumurtaları iyice karıştırın ve hamur hazır olunca kalıba döküp fırında 30 dakika pişirin.
Burada isterseniz hamurun yarısını pişirip sonra diğer yarısını pişirerek iki katı ayrı yapın. Daha kalın bir pasta olur.
Tekrar kremaya geliyoruz. Tereyağını bir kapta çırparak üzerine pudingi ekleyin.
Hamur fırından çıkıp soğuyunca, tekrar kalıp içinde; hamur, krema, hamur şeklinde koyup 3-4 saat dolapta bekletin. Sonra kalıptan çıkararak üzerine pudra şekeri serpiştirin. İşte tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun!
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