Fincan tatlısı tarifi: Kaşık kaşık yediren enfes bir lezzet! Adeta ağızda eriyip gidiyor...

Fincan tatlısı, hem basit hem de oldukça lezzetli tatlılardan biridir. Özellikle şerbetli tatlılar yerine daha çok hafif ve sütlü tatlılar tercih ediyorsanız bu tatlı tam size göre! Ansızın misafiriniz geldiğinde 20 dakikada hazır bir tatlı istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. İşte tam ölçülü fincan tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:32
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 216 kcal

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • Hindistan cevizi

YAPILIŞI

  1. Geniş bir tencereye süt, un ve şekeri alıp güzelce karıştıralım.
  2. Ardından muhallebimiz koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
  3. Sonra muhallebi piştikten sonra ocağı kapatın.
  4. Son olarak ise muhallebinin içerisine tereyağı ve vanilyayı ilave edelim.
  5. Hazır olan muhallebimizi içerisine çok az ıslattığımız fincanlara bölün.
  6. Tüm fincanları doldurduktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin. Sonra buzdolabına yerleştirin ve 3-4 saat bekletin.
  7. Tatlılar soğuduktan sonra, fincanları ters çevirin ve içlerinden muhallebiyi çıkarın.
  8. Dilerseniz hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun!

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