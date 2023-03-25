Fırın sütlaç tarifi: Lezzetiyle başınız döndürecek

Anadolu'nun en sevilen tatlılarından biri olan sütlaç, özellikle fırında pişirildiğinde bambaşka bir lezzete erişiyor. Fakat doğru kıvamı tutturmanın zor olduğu düşünülen bu tarif için aslında birkaç püf noktasını uygulamak yeterli. İşte tek seferde en iyisine ulaşabileceğiniz o tarif...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:09Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:09
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
286 kcal
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
2 su bardağı su
Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)
YAPILIŞI
Sütlaç için öncelikle pirinci haşlayın. Bu haşlama işlemini iki su bardağı su ile çok az sulu kalana kadar yapın.
Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın.
Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.
Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın.
Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin.
Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek.
Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.
Piştikten sonra üzerine parçalanmış fındık ekleyebilirsiniz.