Fırında sütlaç tarifi: Nar gibi kızaran enfes bir lezzet! Yemelere doyamayacaksınız...

Fırında sütlaç, herkes tarafından oldukça sevilen tatlılardan biridir. Pirinç kullanılarak yapılan bu enfes tatlı hem kokusuyla hem de tadıyla herkesi büyülemeyi başarıyor. Eğer bu tatlıyı daha da lezzetlendirmek istiyorsanız bir de fırında deneyin! İşte damak çatlatan fırında sütlaç tarifi...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:35
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Ev Partisi Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 286 kcal

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt

YAPILIŞI

  1. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ekleyerek haşlamaya başlayın.
  2. Ardından diğer malzemeleri ekleyin.
  3. Haşladığınız pirinçlerin üzerine vanilya ve sütü ekleyin.
  4. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edin.
  5. 10 dakika kaynadıktan sonra sütlaçları 180 derecelik önceden ısıttığınız fırında verin.
  6. Üzerleri kızarana kadar fırında pişirin. Herkese afiyet olsun!

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