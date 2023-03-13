Fırında sütlaç tarifi: Nar gibi kızaran enfes bir lezzet! Yemelere doyamayacaksınız...
Fırında sütlaç, herkes tarafından oldukça sevilen tatlılardan biridir. Pirinç kullanılarak yapılan bu enfes tatlı hem kokusuyla hem de tadıyla herkesi büyülemeyi başarıyor. Eğer bu tatlıyı daha da lezzetlendirmek istiyorsanız bir de fırında deneyin! İşte damak çatlatan fırında sütlaç tarifi...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:35Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:35
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiEv PartisiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
286 kcal
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
2 su bardağı su
Yarım su bardağı süt
YAPILIŞI
Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ekleyerek haşlamaya başlayın.
Ardından diğer malzemeleri ekleyin.
Haşladığınız pirinçlerin üzerine vanilya ve sütü ekleyin.
Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edin.
10 dakika kaynadıktan sonra sütlaçları 180 derecelik önceden ısıttığınız fırında verin.
Üzerleri kızarana kadar fırında pişirin. Herkese afiyet olsun!