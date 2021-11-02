Glutensiz güllaç tarifi: Glutensiz güllaç nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Güllaç yapraklarının arasında gezdirdiğini süt şeker karışımının el yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Sütünüzün çok sıcak olması durumda güllaç yaprakları hamur halini alabilir, çok ılık olması halinde ise yapraklar yeterince ıslanmayabilir. Güllacın tadını kaybetmemesi, yaprakların arasında bulunan ceviz, fındık gibi malzemelerin tatlının kararmasına sebep olmamak için aynı gün tüketmenizde fayda vardır.