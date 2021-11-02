Glutensiz güllaç tarifi: Glutensiz güllaç nasıl yapılır?

Özellikle Ramazan ayı ile birlikte hatırlanan fakat yılın her döneminde tüketilmesi mümkün olan bir lezzet olan güllaç, hafif olmasının yanı sıra sunduğu lezzet ile de sıkça tercih ediliyor. Yedikçe haz veren bu glütensiz güllaç tarifinin en güzel taraflarından bir tanesi, lezzetinin yanı sıra görüntüsüyle de bir hayli ilgi çekici olması. Gluten alerjisi olup çölyak rahatsızlığı bulunanlar için glütensiz güllaç tarifi hazırladık. Glutensiz güllaç nasıl yapılır? İşte adım adım yapılışı…

Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 08:20
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Şeker Bayramı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 500 gram glutensiz güllaç
  • 15 su bardağı süt
  • 3 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz
  • Fındık
  • Antep fıstığı

AŞÇININ NOTU

Güllaç yapraklarının arasında gezdirdiğini süt şeker karışımının el yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Sütünüzün çok sıcak olması durumda güllaç yaprakları hamur halini alabilir, çok ılık olması halinde ise yapraklar yeterince ıslanmayabilir. Güllacın tadını kaybetmemesi, yaprakların arasında bulunan ceviz, fındık gibi malzemelerin tatlının kararmasına sebep olmamak için aynı gün tüketmenizde fayda vardır.

YAPILIŞI

  • Öncelikle süt ve şekeri birlikte bir tencerenin içerisine alıp kaynatın.
  • Hazır olarak satın aldığınız glütensiz güllaç yapraklarını bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin.
  • Her güllaç yaprağı katının arasına süt ve şeker karışımını gezdirin.
  • Bu ileme güllaç yaprakları ve süt bitene kadar devam edin.
  • Eğer aynı gün tüketecekseniz güllaç yapraklarının arasında fındık, ceviz ve antep fıstığı gezdirebilirsiniz.
  • Güllaç yaprakları ve süt bittikten sonra yaklaşık 2 saat boyunca tatlınızı dinlendirin.
  • Üzerini arzu ettiğiniz malzemeler ile birlikte süslendirip tatlınıza lezzet katabilirsiniz.

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