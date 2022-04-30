Helvayı bir de böyle deneyin! Kremalı irmik helvası tarifi

Tereyağı ve sıvı yağı geniş bir pilav tenceresine alın. Kısık ateşte güzelce eritin. Ardından irmiği ilave ediyoruz ve yine kısık ateşte irmiği yakmadan güzelce 40 dk. boyunca rengi sütlü kahve rengine dönene kadar, yağ ile birlikte kavuruyoruz. Bu sırada kremayı bir tencereye alıp en kısık ateşte olacak şekilde kaynamaya bırakıyoruz. 40-45 dk gibi bir süre sonunda kısık ateşte kavrulan irmiğin üzerine 3 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz ve 2-3 dakika da şerbetini eklemeden şeker ile birlikte şekeri eriterek kavuruyoruz. Son olarak kaynayan kremanın altını kapatıyoruz ve dikkatli bir şekilde şerbetimizin tamamını helvamıza ilave ediyoruz. Bir iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp en kısık ateşte 10-15 dk. bir süre içinde pilav yapar gibi helvamızı sütünü çekmesi için demlenmeye bırakıyoruz.