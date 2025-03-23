İftar sofralarında hafif bir tatlı isteyenlere: Çikolatalı mus tarifi

Malzemeler:

200 gr bitter çikolata

3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

2 yemek kaşığı toz şeker

200 ml krema (soğuk)

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Yapılışı:

Bitter çikolatayı benmari usulü (bir kaba sıcak su koyup üzerine başka bir kap yerleştirerek) eritin. Hafifçe ılınmasını bekleyin.

Çikolata hafif soğuduktan sonra, yumurta sarılarını teker teker ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kapta soğuk kremayı, hafif koyu bir kıvam alana kadar çırpın. Çok fazla çırpmamaya dikkat edin.

Başka bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam tuz ile çırpmaya başlayın. Köpürmeye başladığında şekeri ekleyin ve sert tepecikler oluşana kadar çırpın.

Çırpılmış kremayı erimiş çikolataya yavaşça ekleyerek karıştırın.

Ardından çırpılmış yumurta beyazlarını da spatula ile yavaşça karışıma ekleyin. Hava kabarcıklarını söndürmeden nazik hareketlerle karıştırın.

Hazırladığınız musu kaselere veya bardaklara paylaştırın.

En az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Üzerine kakao serpebilir, çikolata rendesi veya meyve (çilek, ahududu vb.) ekleyebilirsiniz. Yanında biraz çırpılmış krema ile sunabilirsiniz. Afiyet olsun!