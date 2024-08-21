İpeksi kıvamı ile: Krem karamel tatlısı

Beş su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Altı adet yumurta

Bir paket vanilya

Yarım limon kabuğu

Karameli için:

Bir su bardağı toz şeker

4-5 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Toz şekeri geniş bir tavanın içerisine alın ve kenarlarını 4-5 yemek kaşığı su ile ıslatın. (Karıştırmamanız önemli.)

Şeker renk almaya başladığında karıştırabilirsiniz.

Tatlı kaselerini geniş bir fırın tepsisinin üzerine dizin ve hazırlanan karameli kaselerin tabanına yayın.

Donması için bekletin.

Bu sırada, karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri ilave edin ve köpürene kadar karıştırın.

Vanilya ve yarım limon kabuğu rendesini de ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Köpüren yumurta karışımın içerisine 5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edin.

Karışımın üzerindeki köpüğü bir kepçe yardımı ile alın.

Karameli koymuş olduğunuz tatlı kaselerinin üzerine hazırlamış olduğunuz karışımı eşit miktarda paylaştırın.

Tepsinin içerisine tatlı kapların yarısına denk gelecek kadar sıcak su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarmış olduğunuz tatlınız oda sıcaklığına geldiğinde üzerini streçleyip yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletin.

Krem karamel tatlınız hazır.