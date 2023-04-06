Kabak tatlısı: İftar sofralarına yakışan nefis bir meyve tatlısı

Ramazan ayının gelişiyle kurulan iftar sofralarının vazgeçiilmezlerinden biri de tatlılar. Ancak uzmanlar şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını öneriyor. Bu nedenle klasik Ramazan'ın sütlü tatlılarına bir çeşit arayanlar için nefis bir kabak tatlısı tarifi veriyoruz. İşte her yemeğin sonuna tatlı bir eşlikçi olarak kabak tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:21
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 325 kcal

MALZEMELER

2 kilo balkabağı

3 su bardağı şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz servis ederken üzerine tahin ilave edebilir, dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Kabak tatlısını yapmaya kabakları dilimleyip çekirdeklerini çıkararak ve kabuklarını soyarak başlıyoruz.
  2. Ardından hepsini sudan geçirip yıkıyor ve 3 parmak genişliğinde doğruyoruz.
  3. Büyük bir tencerenin içerisine sıra sıra dizip aralarına şekeri serpiyoruz.
  4. Ardından kapağını kapatıp en az 3 saat, mümkünse bir gece boyunca bekletiyoruz.
  5. Kabak suyunu salacağı için içerisine su ilave etmeden kaynayana kadar orta ateşte, sonrasında ise kısık ateşte iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz.
  6. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.
  7. Son olarak servis tabağına alıp üzerine ceviz ekliyor ve servis ediyoruz. Afiyet olsun!

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