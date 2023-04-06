Kabak tatlısı: İftar sofralarına yakışan nefis bir meyve tatlısı
Ramazan ayının gelişiyle kurulan iftar sofralarının vazgeçiilmezlerinden biri de tatlılar. Ancak uzmanlar şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını öneriyor. Bu nedenle klasik Ramazan'ın sütlü tatlılarına bir çeşit arayanlar için nefis bir kabak tatlısı tarifi veriyoruz. İşte her yemeğin sonuna tatlı bir eşlikçi olarak kabak tatlısı tarifi...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:21Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:21
10 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
325 kcal
MALZEMELER
2 kilo balkabağı
3 su bardağı şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz servis ederken üzerine tahin ilave edebilir, dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Kabak tatlısını yapmaya kabakları dilimleyip çekirdeklerini çıkararak ve kabuklarını soyarak başlıyoruz.
Ardından hepsini sudan geçirip yıkıyor ve 3 parmak genişliğinde doğruyoruz.
Büyük bir tencerenin içerisine sıra sıra dizip aralarına şekeri serpiyoruz.
Ardından kapağını kapatıp en az 3 saat, mümkünse bir gece boyunca bekletiyoruz.
Kabak suyunu salacağı için içerisine su ilave etmeden kaynayana kadar orta ateşte, sonrasında ise kısık ateşte iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz.
Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.
Son olarak servis tabağına alıp üzerine ceviz ekliyor ve servis ediyoruz. Afiyet olsun!