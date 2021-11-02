Kakaolu güllaç tarifi: Kakaolu güllaç nasıl yapılır
Güllaç sevmiyorum diyenleri bile kendine hayran bırakacak, alışılmışın dışında bir tarif ile karşınızdayız. İşte karşınızda kakaolu güllaç tarifi… Ramazan ayının geleneksel tatlısı olarak ünlenen fakat hem eşsiz görüntüsü hem de hafif bir tatlı olması sebebiyle sıklıkla tüketilen güllaç tatlısının yapılışı da bir hayli basit. Dilerseniz lafı uzatmadan kakaolu güllaç nasıl yapılır sorusunun yanıtına geçelim. İşte kakaolu güllaç tarifi ve yapılışı…
Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:24Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 08:24
6 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
6 adet güllaç yaprağı
Yarım su bardağı kakao
50 gram çikolata
4 su bardağı süt
1.5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Antep fıstığı
Çikolata parçacığı
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz bu tarifte Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullandığını takdirde kakaoya göre daha baskın bir tat olması için tarifteki oranlar ile oynayabilirsiniz.
Kakao ve çikolata kullanarak hazırladığınız bu tatlıyı dilerseniz çikolata yerine beyaz çikolata ile de yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle süt, şeker, vanilya ve kakaoyu bir tencerenin içerisinde birleştirip kaynatmak için ocağa alın.
Çikolata rendeleyip tencerenin içerisine ilave edin.
Çikolata eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin.
Çikolata eridikten sonra bu karışımı ılımaya bırakın.
Güllaç yapraklarının yarısını iri parçaları bölüp ayırın.
Bu parçaları süt ile birlikte ıslatıp kare bir kalıbın içerisine yerleştirin.
Kare kalıbın içerisinde güllaç yaprağı parçalarının üzerine çikolata parçacıklarını ve antep fıstığını serpiştirin.
Geriye kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde süt ile ıslatın ve bir kalıbın içerisine yerleştirin.
Kalan sütü de kalıbın en üstüne dökün ve streç film ile üzerini kapatın.
Buzdolabında yaklaşık iki saat kadar dinlendirin.
Ardından üzerini arzu ettiğiniz malzemeler ile birlikte süsleyip servis edebilirsiniz.