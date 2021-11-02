Kakaolu güllaç tarifi: Kakaolu güllaç nasıl yapılır

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz bu tarifte Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullandığını takdirde kakaoya göre daha baskın bir tat olması için tarifteki oranlar ile oynayabilirsiniz. Kakao ve çikolata kullanarak hazırladığınız bu tatlıyı dilerseniz çikolata yerine beyaz çikolata ile de yapabilirsiniz.