Kakaolu güllaç tarifi: Kakaolu güllaç nasıl yapılır

Güllaç sevmiyorum diyenleri bile kendine hayran bırakacak, alışılmışın dışında bir tarif ile karşınızdayız. İşte karşınızda kakaolu güllaç tarifi… Ramazan ayının geleneksel tatlısı olarak ünlenen fakat hem eşsiz görüntüsü hem de hafif bir tatlı olması sebebiyle sıklıkla tüketilen güllaç tatlısının yapılışı da bir hayli basit. Dilerseniz lafı uzatmadan kakaolu güllaç nasıl yapılır sorusunun yanıtına geçelim. İşte kakaolu güllaç tarifi ve yapılışı…

Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 08:24
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Şeker Bayramı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 6 adet güllaç yaprağı
  • Yarım su bardağı kakao
  • 50 gram çikolata
  • 4 su bardağı süt
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • Antep fıstığı
  • Çikolata parçacığı

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz bu tarifte Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullandığını takdirde kakaoya göre daha baskın bir tat olması için tarifteki oranlar ile oynayabilirsiniz. Kakao ve çikolata kullanarak hazırladığınız bu tatlıyı dilerseniz çikolata yerine beyaz çikolata ile de yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Öncelikle süt, şeker, vanilya ve kakaoyu bir tencerenin içerisinde birleştirip kaynatmak için ocağa alın.
  • Çikolata rendeleyip tencerenin içerisine ilave edin.
  • Çikolata eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin.
  • Çikolata eridikten sonra bu karışımı ılımaya bırakın.
  • Güllaç yapraklarının yarısını iri parçaları bölüp ayırın.
  • Bu parçaları süt ile birlikte ıslatıp kare bir kalıbın içerisine yerleştirin.
  • Kare kalıbın içerisinde güllaç yaprağı parçalarının üzerine çikolata parçacıklarını ve antep fıstığını serpiştirin.
  • Geriye kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde süt ile ıslatın ve bir kalıbın içerisine yerleştirin.
  • Kalan sütü de kalıbın en üstüne dökün ve streç film ile üzerini kapatın.
  • Buzdolabında yaklaşık iki saat kadar dinlendirin.
  • Ardından üzerini arzu ettiğiniz malzemeler ile birlikte süsleyip servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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