Kakaolu tavuk göğsü tarifi: Kakaolu tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tavuk göğsünü yaparken unun topaklaşmaması için orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Tavuk göğsünün daha iyi bir kıvam alabilmesi için mikserden geçirme işlemini uygulayın. Tatlınızı daha iyi servis edebilmek için borcamı önceden ıslattıktan sonra tatlıyı içerisine dökün. Kakaolu ikinci kısmı dökerken sade tavuk göğsü ve kakaolu tavuk göğsünün karışmaması için yavaşça borcama yaymaya özen gösterin.