Kakaolu tavuk göğsü tarifi: Kakaolu tavuk göğsü nasıl yapılır?
Tavuk göğsü un, şeker, süt ve tereyağı ile yapılabilen oldukça pratik ve kolay bir tatlıdır. Tatlı ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılamanıza yardımcı olan tavuk göğsü, kakao sevenler için de kakaolu olarak yapılabilmektedir. Hem lezzetli, hem pratik hem de ekonomik olan kakaolu tavuk göğsü tarifini sizler için hazırladık. İşte, kakaolu tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:15Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:15
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
125 gr tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
Üzeri için;
Hindistan cevizi
AŞÇININ NOTU
Tavuk göğsünü yaparken unun topaklaşmaması için orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Tavuk göğsünün daha iyi bir kıvam alabilmesi için mikserden geçirme işlemini uygulayın. Tatlınızı daha iyi servis edebilmek için borcamı önceden ıslattıktan sonra tatlıyı içerisine dökün. Kakaolu ikinci kısmı dökerken sade tavuk göğsü ve kakaolu tavuk göğsünün karışmaması için yavaşça borcama yaymaya özen gösterin.
YAPILIŞI
Tencereye tereyağını alın ve eritin.
Üzerine 1 bardak unu ekleyin ve karıştırın.
Sütü ekleyin ve ardından şekeri ekleyin.
Kaynamaya yakın vanilyayı da ekleyin.
Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve ilk sıcağı çıkınca mikserden geçirin.
Borcama tavuk göğsünün yarısını dökün.
Kalan yarısını kakaoyu ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayan kakaolu tavuk göğsünü de borcama ilave edin ve yavaşça borcama yayın.
2-3 saat dinlendikten sonra kakaolu tavuk göğsünüzü servis edebilirsiniz.