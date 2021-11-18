Kakaosuz Ağlayan Kek Tarifi: Kakaosuz Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?

Kakaolu haline alıştığımız ağlayan kekin tamamen bambaşka bir lezzeti ile karşınızdayız; kakaosuz ağlayan kek tarifi. Kakaosuz ağlayan kek yapılışı da aslında normalde alıştığımız ağlayan kekten pek farklı değil ama lezzetleri yarışır. Değişik süsleme şekilleri ile isterseniz harika bir doğum günü pastasına çevirebilirsiniz. Canınız yaş pasta istemiştir ama çıkıp almak istemiyorsunuzdur. Bu pratik tarifi denemek için kakaosuz ağlayan kek nasıl yapılır sorusunun detaylarına ve püf noktalarına geçelim.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:00
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

Keki için;

  • 3 yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı un
  • Limon kabuğu rendesi

Keki ıslatmak için;

  • 1,5 su bardağı süt

Kreması için;

  • 2 paket kremşanti
  • 2 su bardağı süt

Üzeri için;

  • 1 paket çikolata sos

AŞÇININ NOTU

Eğer pastanızın üzeri için de çikolata kullanmak istemezseniz hazır paket meyve soslarından da alıp hazırlayarak kullanabilirsiniz. Servis etmeden önce istediğiniz gibi çikolata sos ya da meyveli sos ile servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Öncelikle kekinizi yapmakla başlayın. 3 yumurta ve 1 çay bardağı şekeri yumurta köpürene kadar iyice çırpın. Burada önemli olan nokta yumurtanın iyice çırpılması gerektiği.
  • Şeker ve yumurtanızı çırptıktan sonra karışımın içine süt, sıvı yağ, vanilya ve unu ekleyip iyice karıştırın.
  • En son olarak kabartma tozu ve limon kabuğu rendelerini de koyup karıştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin.
  • Kekiniz pişerken kremşantiyi hazırlayın. 2 paket kremşantinizi 2 su bardağı süt ile iyice çırpın ve kıvam almasını sağlayın. Hazır olur olmaz buzdolabına koyun ve bekletin.
  • Kekiniz piştikten sonra ilk sıcağını atmasını bekleyin ve ilk sıcağını attıktan sonra üzerini iyice delin. Bol bol üzerinde delik açtıktan sonra 1,5 su bardağı sütünüzü iyice her yerine döküp kekinizi ıslatın.
  • Kekinizi oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kekiniz soğurken çikolatalı sosunuzu arkasında yazan talimatlara göre yapınız.
  • Soğuyan kekinizin üzerine önce kremşantiyi sonra da üstüne çikolata sosu döküp servis etmeden önce dolapta yarım saat dinlendirin.
  • Üstünü dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

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