Kakaosuz Ağlayan Kek Tarifi: Kakaosuz Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Kakaolu haline alıştığımız ağlayan kekin tamamen bambaşka bir lezzeti ile karşınızdayız; kakaosuz ağlayan kek tarifi. Kakaosuz ağlayan kek yapılışı da aslında normalde alıştığımız ağlayan kekten pek farklı değil ama lezzetleri yarışır. Değişik süsleme şekilleri ile isterseniz harika bir doğum günü pastasına çevirebilirsiniz. Canınız yaş pasta istemiştir ama çıkıp almak istemiyorsunuzdur. Bu pratik tarifi denemek için kakaosuz ağlayan kek nasıl yapılır sorusunun detaylarına ve püf noktalarına geçelim.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:00Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:00
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Keki için;
3 yumurta
1 çay bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı un
Limon kabuğu rendesi
Keki ıslatmak için;
1,5 su bardağı süt
Kreması için;
2 paket kremşanti
2 su bardağı süt
Üzeri için;
1 paket çikolata sos
AŞÇININ NOTU
Eğer pastanızın üzeri için de çikolata kullanmak istemezseniz hazır paket meyve soslarından da alıp hazırlayarak kullanabilirsiniz. Servis etmeden önce istediğiniz gibi çikolata sos ya da meyveli sos ile servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle kekinizi yapmakla başlayın. 3 yumurta ve 1 çay bardağı şekeri yumurta köpürene kadar iyice çırpın. Burada önemli olan nokta yumurtanın iyice çırpılması gerektiği.
Şeker ve yumurtanızı çırptıktan sonra karışımın içine süt, sıvı yağ, vanilya ve unu ekleyip iyice karıştırın.
En son olarak kabartma tozu ve limon kabuğu rendelerini de koyup karıştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin.
Kekiniz pişerken kremşantiyi hazırlayın. 2 paket kremşantinizi 2 su bardağı süt ile iyice çırpın ve kıvam almasını sağlayın. Hazır olur olmaz buzdolabına koyun ve bekletin.
Kekiniz piştikten sonra ilk sıcağını atmasını bekleyin ve ilk sıcağını attıktan sonra üzerini iyice delin. Bol bol üzerinde delik açtıktan sonra 1,5 su bardağı sütünüzü iyice her yerine döküp kekinizi ıslatın.
Kekinizi oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kekiniz soğurken çikolatalı sosunuzu arkasında yazan talimatlara göre yapınız.
Soğuyan kekinizin üzerine önce kremşantiyi sonra da üstüne çikolata sosu döküp servis etmeden önce dolapta yarım saat dinlendirin.
Üstünü dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.