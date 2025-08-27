Karadeniz’in gizli lezzeti ortaya çıktı! Hamsiköy’ün meşhur fırın sütlacı böyle yapılıyormuş…

Pirinçleri haşla: Pirinci bol suda yıkayıp süz. 1 su bardağı suyla küçük bir tencereye alıp yumuşayana kadar haşla (suyu iyice çekecek).

Sütü ekle: 1 litre sütü geniş bir tencereye koy. Haşlanmış pirinçleri içine ekle. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar kaynat.

Kıvam ayarı:

Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp tencereye yavaş yavaş ekle. Kaynarken sürekli karıştır ki topaklanmasın.

Koyu boza kıvamına gelince altını kapat. (Çok katı olursa fırında taş gibi olur, hafif akışkan bırakmak gerekir.)