Karadeniz’in gizli lezzeti ortaya çıktı! Hamsiköy’ün meşhur fırın sütlacı böyle yapılıyormuş…

Malzemeler (6–7 kase için):
1 litre taze inek sütü (mümkünse günlük süt)
1 çay bardağı pirinç (yaklaşık 80 g)
1 su bardağı toz şeker (isteğe göre biraz azaltılabilir)
2 yemek kaşığı buğday nişastası (mısır nişastası da olur)
1 su bardağı su
1 paket vanilya (isteğe bağlı)
Pirinçleri haşla:
Pirinci bol suda yıkayıp süz. 1 su bardağı suyla küçük bir tencereye alıp yumuşayana kadar haşla (suyu iyice çekecek).
Sütü ekle:
1 litre sütü geniş bir tencereye koy. Haşlanmış pirinçleri içine ekle. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar kaynat.
Şekeri kat:
Şekeri ilave et, eriyene kadar karıştır.
Kıvam ayarı:
Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp tencereye yavaş yavaş ekle. Kaynarken sürekli karıştır ki topaklanmasın.
Koyu boza kıvamına gelince altını kapat. (Çok katı olursa fırında taş gibi olur, hafif akışkan bırakmak gerekir.)
Kaselere pay et:
Hazırladığın sütlacı fırına dayanıklı güveç kaselere paylaştır. Kaseleri fırın tepsisine diz.
Fırınlama:
Tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar su koy.
Önceden 200 °C ısıtılmış fırının üst rafına sür.
Yalnızca üst ızgara/grill ayarında üzeri kızarana kadar pişir. (Yaklaşık 10–15 dk. ama fırına göre değişebilir, başından ayrılma!)
Soğutma:
Fırından çıkan sütlaçları oda sıcaklığında biraz dinlendir. Sonra buzdolabında 2-3 saat beklet.
Üzeri hafif yanık, kıtır kabuklu olur. İstersen tarçın serpebilirsin ama orijinalinde sade bırakılır.