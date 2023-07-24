Karpuzlu dondurma tarifi: Sıcak havalarda sağlıklı bir atıştırmalık

Son zamanlarda havaların giderek ısınması, çoğumuzu soğuk ve hafif yiyecek seçeneklerine yöneltti. Yaz denildiğinde ilk akla gelen meyvelerden olan karpuz ile evinizde hazırlayacağınız bu tarif sayesinde, siz de serinlik sağlayacak sağlıklı bir alternatif olarak tüketebilitsiniz. İşte hem doğal hem de serinletici karpuzlu dondurma tarifii...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:13
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 175 kcal

MALZEMELER

  • 5 dilim karpuz
  • Yarım paket krema
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı şeker

YAPILIŞI

  1. Karpuzu kesip çekirdeklerini çıkararak küçük parçalara ayırın.
  2. Kremayı bir kabın içerisine alıp katılaşana kadar çırpın.
  3. Ayrı bir kabın içerisine karpuzu koyun ve ezilene kadar çırpmaya devam edin.
  4. Tamamen ezildiğinde üzerine krema, süt ve şekeri de ekleyerek tamamen karışana kadar çırpın.
  5. Son olarak hazırladığınız karışımı dondurmak için bir kaba alın ve dondurucuda en az 3 saat soğuması için bırakın.
  6. Dilediğiniz zaman dondurucudan çıkararak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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