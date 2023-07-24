Karpuzlu dondurma tarifi: Sıcak havalarda sağlıklı bir atıştırmalık
Son zamanlarda havaların giderek ısınması, çoğumuzu soğuk ve hafif yiyecek seçeneklerine yöneltti. Yaz denildiğinde ilk akla gelen meyvelerden olan karpuz ile evinizde hazırlayacağınız bu tarif sayesinde, siz de serinlik sağlayacak sağlıklı bir alternatif olarak tüketebilitsiniz. İşte hem doğal hem de serinletici karpuzlu dondurma tarifii...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:13Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:13
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
175 kcal
MALZEMELER
5 dilim karpuz
Yarım paket krema
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı şeker
YAPILIŞI
Karpuzu kesip çekirdeklerini çıkararak küçük parçalara ayırın.
Kremayı bir kabın içerisine alıp katılaşana kadar çırpın.
Ayrı bir kabın içerisine karpuzu koyun ve ezilene kadar çırpmaya devam edin.
Tamamen ezildiğinde üzerine krema, süt ve şekeri de ekleyerek tamamen karışana kadar çırpın.
Son olarak hazırladığınız karışımı dondurmak için bir kaba alın ve dondurucuda en az 3 saat soğuması için bırakın.
Dilediğiniz zaman dondurucudan çıkararak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!