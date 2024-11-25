Kaşık kaşık yedirten lezzet: Krem brüle tarif…

Fransız mutfağının zarif ve lezzetli tatlılarından biri olan krem brüle tarifi ile karşınızdayız. Kremalı yapısı ve üzerindeki karamelize şeker tabakasıyla, hem gözlere hem de damaklara hitap edecek olan bu lezzetin yapımı aslında sanıldığı kadar zor değildir. Bu tatlı, hem pratikliği hem de şık sunumuyla, tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday. Tarifte verilen ölçüler 4 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:35

YAPILIŞI

Malzemeler:

400 ml.krema

100 ml.süt

Beş adet yumurta sarısı

60 gram toz şeker

2 ml.vanilya özü

Üzeri İçin:

40 gram toz şeker

Yapılışı:

Süt ve kremayı karıştırın ve kaynaması için ocağın üzerine alın. Bu iki malzeme ocakta kaynarken sizde bir yandan yumurta sarıları, vanilya özünü ve şekeri karıştırın.

Ocakta kaynamış olan karışıma yumurta ve şekeri yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Karışımda kalıntı kalmaması için iki defa süzün.

Süzmüş olduğunuz karışımı en az 10 dakika dinlendirin.

Dinlenme süresinden sonra kalan köpükleri bir kaşık yardımı ile alın.

Sonrasında ise çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.

Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyun ve 125 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Tatlıları önce oda sıcaklığında bir süre soğutun sonrasında ise en az 3 saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar (beş dakika) bekleyin.

Eğer pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlının üzerine dökebilirsiniz.

Krem brüleniz hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA