Kaşık kaşık yedirten lezzet: Krem brüle tarif…

Malzemeler:

400 ml.krema

100 ml.süt

Beş adet yumurta sarısı

60 gram toz şeker

2 ml.vanilya özü

Üzeri İçin:

40 gram toz şeker

Yapılışı:

Süt ve kremayı karıştırın ve kaynaması için ocağın üzerine alın. Bu iki malzeme ocakta kaynarken sizde bir yandan yumurta sarıları, vanilya özünü ve şekeri karıştırın.

Ocakta kaynamış olan karışıma yumurta ve şekeri yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Karışımda kalıntı kalmaması için iki defa süzün.

Süzmüş olduğunuz karışımı en az 10 dakika dinlendirin.

Dinlenme süresinden sonra kalan köpükleri bir kaşık yardımı ile alın.

Sonrasında ise çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.

Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyun ve 125 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Tatlıları önce oda sıcaklığında bir süre soğutun sonrasında ise en az 3 saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar (beş dakika) bekleyin.

Eğer pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlının üzerine dökebilirsiniz.

Krem brüleniz hazır!