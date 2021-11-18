Kedidili ekler tarifi: Kedidili bisküvili ekler nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Bu tarifi yaparken öncelikle kremayı yapmaya başlayınız. Kremadaki unun topaklaşmaması için iyice karıştırın. Muhallebisi piştikten sonra bir miktar soğutun ve ondan sonra mikser yardımı ile iyice çırpın. Derin kabın içerisine eklediğiniz üst ile kedidillerini arkalı önlü olacak şekilde ıslatın. Kedidillerinin yarısını batırıp çekiniz fazla ıslatmanız halinde yumuşayıp eriyecektir. Üzeri için dilerseniz benmari usulü eritilmiş çikolata dilerseniz de çikolata sosu kullanabilirsiniz. Eklerlerinizi iyice soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz.