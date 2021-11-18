Kedidili ekler tarifi: Kedidili bisküvili ekler nasıl yapılır?
Ekler hem görünüşü ile hem de tadı ile çok beğenilen tatlılardan biridir. Yapımı hemen gerçekleşmese de evde yapılan ekler tarifi oldukça lezzetlidir. Şimdi sizlere ekler kadar lezzetli hemen hemen aynı oranda keyif alacağınız ama eklerden daha hızlı bir şekilde yapılan bir lezzet sunacağız. Kısa sürede yapılabilen ve tatlı ihtiyacınızı çabucak karşılayacak olan bu lezzet, kedidili bisküvili eklerdir. Kedidili ekler dış görünüşü ile eklere benzerken lezzet olarak da onu aratmayacak cinsten bir tat. Peki, kedidili bisküvili ekler nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:18Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:18
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
AŞÇININ NOTU
Bu tarifi yaparken öncelikle kremayı yapmaya başlayınız. Kremadaki unun topaklaşmaması için iyice karıştırın. Muhallebisi piştikten sonra bir miktar soğutun ve ondan sonra mikser yardımı ile iyice çırpın. Derin kabın içerisine eklediğiniz üst ile kedidillerini arkalı önlü olacak şekilde ıslatın. Kedidillerinin yarısını batırıp çekiniz fazla ıslatmanız halinde yumuşayıp eriyecektir.
Üzeri için dilerseniz benmari usulü eritilmiş çikolata dilerseniz de çikolata sosu kullanabilirsiniz. Eklerlerinizi iyice soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz.
YAPILIŞI
Tencereyi ocağa alın ve krema malzemelerinden vanilya ve krema hariç hepsini tencereye ekleyerek iyice karıştırın.
Krema kaynamaya başlayınca vanilyayı ekleyin.
2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapayın.
Kremayı tencereye ekleyin ve mikser ile iyice çırpın.
Kedidillerini ıslatmak için bir tasa sütü ekleyin ve kedidillerini arkalı önlü olacak şekilde ıslatıp tepsiye dizin.
Daha sonra önceden hazırladığınız kremayı kedidillerinin üzerine ekleyin.
Kalan kedidillerini de süt ile ıslatıp kremanın üzerini kapatın.
Son olarak erittiğiniz çikolatayı ya da çikolata sosunu kedidillerinin üzerine gezdirin.
Soğuduktan sonra kedidili eklerlerinizi tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.