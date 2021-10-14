Kremasız trileçe tarifi ve malzemeleri: Kremasız trileçe nasıl yapılır?
Trileçe, yapımı zor gibi gözükse de adımları harfiyen uyguladığınız zaman harika sonuçlar elde etmenizin mümkün olduğu bir tatlı. Trileçe tariflerinde kullanılan soslardaki krema miktarı kimileri için düşündürücü olabiliyor. Özellikle diyet yapan insanlar kremanın kalori değerinden çekinebiliyor. Bugün sizin için kremasız trileçe tarifi vereceğiz. Evde kremasız trileçe nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:48Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:48
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
50 dakika
MALZEMELER
4 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu ve vanilin
Sosu için:
5 su bardağı süt
4 çorba kaşığı şeker
Karameli için:
2 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
1 tane vanilin
YAPILIŞI
İki çukur kap alın. Birinin içine yumurtaların beyazı diğerinin içine sarılarını koyun. Toz şekerin yarısını bir kaba yarısını diğer kaba koyun.
Her iki kaptaki yumurtalar köpürene kadar çırpın. Daha sonra bu iki kabı bir kapta birleştirin.
Üzerine unu eleyerek ilave edin. Vanilin ve kabartma tozunu da koyduktan sonra tahta kaşıkla birlikte aynı yöne doğru karıştırın. Yumurtaların sönmemesine özen gösterin.
Fırın tepsisini yağladıktan sonra kek hamurunu dökün ve önceden 160 dere ısıttığınız fırında pişirin. 50 dakika sonra fırından çıkarın ve ılımasını bekleyin. Kekin üzerine çatalla delikler açın. Ilıdığında keki dilimleyin.
Sosunu hazırlamak için ufak bir tencereye sütü ve toz şekeri koyup kaynatın. Sos hazırlanıp soğuduktan sonra kekin üzerine dökün.
Karamel sosu için bir tavaya koyduğunuz toz şekeri eritin. Toz karamel rengini alında üzerine sıcak su ekleyip kıvam alana kadar karıştırın. Ocaktan aldığınız karamel sosuna vanilyayı ekleyin. Hazır hale gelen karamel sosu kekin üzerine dökün.
Kekin üzerini streç filmle kaplayıp 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.