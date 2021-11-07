Kupta tiramisu tarifi: Kupta şahane kremalı tiramisu nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Bu tarif ortalama 4 kupta tiramisu elde etmenizi sağlayacaktır. Eğer daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri birer ölçek arttırarak daha fazla kupta tiramisu yapabilirsiniz. Unutmayın, tiramisuda muhallebinin pürüzsüz olması çok önemlidir bu yüzden yaparken karıştırmayı asla bırakmayın.