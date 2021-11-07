Kupta tiramisu tarifi: Kupta şahane kremalı tiramisu nasıl yapılır?

MALZEMELER
Kedidili bisküvilerini ıslatmak için;
- 1 Çorba kaşığı granül kahve
- 1 Tatlı kaşığı şeker
- 1 Su bardağı ılık süt ya da su
- Üzeri için kakao
Tiramisu muhallebisi için:
- Yarım kilo süt
- 2 Yumurta (Sadece sarısı)
- 1 Çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı un
- 1 Paket krema
- 1 Paket şekerli vanilin
- 200 g labne peyniri
AŞÇININ NOTU
Bu tarif ortalama 4 kupta tiramisu elde etmenizi sağlayacaktır. Eğer daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri birer ölçek arttırarak daha fazla kupta tiramisu yapabilirsiniz.
Unutmayın, tiramisuda muhallebinin pürüzsüz olması çok önemlidir bu yüzden yaparken karıştırmayı asla bırakmayın.
YAPILIŞI
- Kupta tiramisu tarifinde kek olmadığı için özelikle tiramisunun muhallebisini hazırlayacağız.
- Bir tencereye yarım kilo sütü koyalım ve ocağın altını yakalım. Süt biraz ısınsın.
- Bir karıştırma kabı alıp yumurtaların sarısını ayıralım ve yumurta sarılarıyla şekeri köpürene kadar çırpalım.
- Elde ettiğimiz karışıma unu koyup çırpmaya devam edelim.
- Çırpma teli ile karıştırmakta zorlanıyorsanız bir kaşık kullanabilirsiniz.
- En başında biraz ısıttığımız sütten 1 kepçe alalım ve unlu yumurta karışımıza koyalım. Bu sırada çırpmaya/karıştırmaya da devam edelim. Kaptaki karışımın pürüzsüz olmasına dikkat edelim.
- Pürüzsüz karışımı elde edince kenarda duran ısınmış sütün içine eklemeye başlayalım. Pürüzsüz olması gerektiğini unutmayalım bu yüzden yavaş yavaş dökelim ve bu sırada da karıştırmayı sürdürelim.
- Yavaş yavaş pişirdiğimiz muhallebiyi göz göz olana kadar karıştırmaya devam edelim.
- Muhallebi kıvamını tutturduğu zaman kenarda suran kremayı muhallebinin içine dökelim. Kremayla birlikte de beş dakika kadar karıştıralım.
- Kapatmadan önce şekerli vanilini de karışıma ekleyip ocağın altını kapatabiliriz.
- Hazırladığımız muhallebiyi bir kenarda soğumaya bırakalım.
- Tiramisunun muhallebisi iyice soğuduğu zaman artık içine labne peyniri ekleyebiliriz demektir. Mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar labneyi eklediğimizi muhallebiyi bir daha karıştıralım. İşte muhallebimiz hazır.
- Şimdi kupta tiramisu tarifinin en önemli konularından biri olan kedidili bisküvilerini ıslatmaya sıra geldi.
- Bir karıştırma kabında ılık sütü şekeri ve granül kahveyi karıştıralım.
- Kedidili bisküvilerini eşit parçalara bölelim.
- Bunun ardından küçük kavanozlara, kuplara ya da tombul bardaklara soğuyan muhallebiden biraz alıp eşit şekilde pay edelim. Hepsini dökmeyelim.
- Parçalara ayırdığımı kedidili bisküvilerini kahveli karışımda ıslatıp muhallebinin üzerine dizelim. Simetrik olmasına gerek yok.
- Kedidili bisküvilerin üzerine biraz daha muhallebi koyalım. Ardından yeniden bisküvilerden dizelim. Elbette önce kahveli sütle ıslatalım. Üzerine yeniden muhallebiden pay edelim. Bardaklarınızda ya da kavanozlarınızın ağzında biraz da olsa yer kalmasına dikkat edin.
- Muhallebilerin üzerini bir kaşıkla düzeltelim ve kakao serpelim.
- Hazırladığımız muhallebileri buzdolabında Tatlılarımızı buzdolabında 2 saat dinlenmeye bırakalım. Afiyet olsun!