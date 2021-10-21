Kuru baklava tarifi: Evde kuru baklava nasıl yapılır?
Şerbetlisi kadar şerbetsiz hali de sevilen bir tatlıdır baklava. Kuru baklava denilen ve kimi insanların vazgeçilmezi olan bu tatlı da Gaziantep ilimizde bolca yapılmaktadır. Normal baklavadan daha pratik olan kuru baklavayı misafirlikte de bayramlarda da ikram etmeniz mümkün. Peki, evde kuru baklava nasıl yapılır? İşte kuru baklava tarifi.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:01Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 14:01
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
6 adet baklavalık yufka
Dövülmüş ceviz içi
Toz şeker
Tahin
Üzeri için pudra şekeri
AŞÇININ NOTU
Tahinli kuru baklavalar bayatlamadan 2-3 gün kalabilir.
YAPILIŞI
1 baklavalık yufkayı tezgaha serip yufkanın üzerine fırça yardımıyla tahin sürün.
Ardından tahinin üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve isteğe göre ceviz serpiştirin.
Bu yufkanın üzerine de 1 adet daha baklavalık yufka yerleştirin.
Aynı şekilde bu yufkanın üzerine de tahin sürüp şekeri ve cevizi serpin.
Daha sonra bu yufkaları sıkı bir şekilde, rulo şeklinde sarın.
Rulo şeklindeki yufkayı 3 ya da 4 parmak şeklinde kesin.
Bu parçaları da yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin içine dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırına sürün. Üzerleri kızarıncaya değin pişirin.
Pişirdiğiniz kuru baklavaları fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra baklava dilimlerinin üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!