Pratik ve leziz tatlı tarifi: Muzlu magnolia

Muzlu magnolia yaz mevsiminin sıcaklarında dolabınızdan çıkarıp içinizi ferahlatacak bir tatlı türüdür. İşte lezzetli kremasıyla evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz muzlu magnolia tarifi...

Giriş Tarihi: 26.06.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 08:25
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • Bir litre süt
  • Dört yemek kaşığı un
  • 100 ml krema (yarım paket)
  • Bir su bardağı şeker
  • Bir paket vanilya
  • Bir adet yumurta
  • Bir paket bebe bisküvisi (isteğinize göre yulaflı bisküviler de tercih edebilirsiniz)
  • Dört adet muz

YAPILIŞI

  • Bir litre sütü tencerenize dökün ve ocağa alın.
  • Üzerine şeker, un, yumurta ve sıvı kremayı dökerek karıştırın.
  • Kıvamı koyulaşana kadar kaynatın.
  • Muhallebi hazır olduğunda ocağın üzerinden alın ve ayrı bir kaba aktarın.
  • Aktardığınız kabın üzerini streçleyip ve soğumaya bırakın.
  • Rondo yardımıyla tercih ettiğiniz bisküvileri un kıvamına getirin.
  • Soğumaya bıraktığınız muhallebiyi yaklaşık bir ya da iki dakika mikser ile çırpın.
  • Muzları dilimleyin.
  • Servis edeceğiniz kaselerin alt kısmına un kıvamına getirdiğiniz bisküviyi dökün.
  • Üzerine muhallebiyi boşaltın.
  • Dilimlemiş olduğunuz muzları da üzerine ekleyin.
  • Sonrasında ise sırasıyla muhallebi ve un kıvamına gelmiş bisküvilerini ekleyin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.

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